7 модных инфлюэнсеров из Петербурга о том, как носить главные вещи осени

Советуют профессионалы: владельцы и байеры лучших мультибрендов города рассказывают и показывают, что из новых коллекций обязано оказаться в вашем шкафу.

фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ О каких новых стилевых приемах мы должны узнать немедленно? В этом сезоне лук делают крупные объемные серьги и клипсы! В гигантские шарфы, шали и палантины Balenciaga или Celine, скорее похожие на пледы, теперь можно закутаться целиком, накинуть на плечи под куртку или поверх пальто. Сумки носим через плечо, а бейсболки — в сочетании с классической одеждой. В прохладную погоду можно повязать на пояс пуховик — за рукава.

Обувь стала главной деталью образа: без каких моделей сезон не сезон? Без «казаков» или сапог с вытянутым зауженным носком, как в коллекциях Chloe, Gianvito Rossi, Vetements.

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Андрей Хромой

генеральный директор Bosco di Ciliegi в Петербурге

Какие новые марки у вас появятся? В пространстве BOSCOFAMILY начнет продаваться Iceberg: под управлением креативного директора Джеймса Лонга бренд снова расцвел.

Что вы уже выбрали для себя? Термочувствительный свитер марки Stone Island, который меняет цвет в зависимости от погоды, и укороченную дубленку Fontanelli.

От чего все устали? От строгих костюмов и монохрома. Мужчины осмелились на более дерзкие деловые образы, что не может не радовать.

Самый горячий аксессуар сезона? Балаклава!

Самая удачная коллекция сезона? Марке Joseph удалось отразить максимум тенденций предельно деликатно.

Стилевой прием, который делает лук? Свободный классический пиджак на платье-сорочку, как у Theory.

Хатуля Авсаджанашвили

фэшн-директор бутиков Babochka

Какой устоявшийся тренд не сдаст своих позиций? Пуховики и кроссовки! Они будут почти в каждой коллекции, причем всех цветов, фасонов и форм. Даже те, кто избегал спортивного стиля, точно найдут модели для себя.

А какой все же устарел? Мода становится все менее и менее категоричной. Я не думаю, что остались очевидные табу, теперь все зависит от подачи. Но все, однозначно, устали от логомании, несмотря на широкую популярность даже в классических брендах.

Свежие стилевые приемы? Белая обувь и поясная сумка. А вообще быть модным стало просто, стильный образ может сделать одна футболка.

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исполнительный директор универмага Au Pont Rouge

Новый бренд? Главная премьера осени — A-Cold-Wall, марка молодого британского дизайнера, бывшего ассистента Вирджила Абло в Off-White, Сэмюэля Росса. Его резиновые сапоги, капюшоны и поясные неравномерно окрашенные сумки — абсолютный маст-хэв!

Самая хайповая коллекция сезона? Финальная коллекция Gosha Rubchin­skiy, самого громкого имени современной модной индустрии. Лихие 1990-е, спорт плюс классика, картины-лозунги Эрика Булатова и flashback в СССР.

Главное открытие? На первом этаже универмага мы открыли новый отдел — Au Pont Rouge Beaute. Там можно найти самую громкую премьеру последнего времени — аромат Tom Ford Fabulous c нотами горького миндаля и кожи.

От чего все устали? От фэшн-снобизма. Давайте сочетать малоизвестные демократичные бренды с дорогими и находить новые имена.

Что вы выбрали для себя? Dad sneakers из лучшей коллаборации этой осени — Axel Arigato x CAT. Дикая смесь шведского минимализма и американского рабочего стиля.

Что делает образ? Классическая мужская обувь в необычном исполнении — теперь главный якорь лука, например, из коллаборации Гоши Рубчинского с Dr. Martens.

Какой устоявшийся тренд не сдаст своих позиций? Спортивный стиль не собирается сдаваться, по крайней мере, ближайшие два сезона.

Вячеслав Золотарев

байер концепт-стора DayNight

Что станет безусловным хитом? Советую присмотреться к коллекциям Off-White, Undercover и Magda Butrym, но главный хит — экспериментировать со своим стилем вне трендов. И по-прежнему главным маркером модности остается странная и очень узнаваемая обувь — Yeezy, Balenciaga, Vetements.

Самая интересная коллекция сезона? Первое место безоговорочно удерживает Balenciaga: Демна Гвасалия по-прежнему остроумно интерпретирует наследие Кристобаля Баленсиаги с аккуратными цитатами из творчества Mартина Маржелы . Еще я с удовольствием наблюдаю за возрождением Jil Sander. Бренд долго штормило, но новые дизайнеры Люк и Люси Майер буквально вдохнули в него свежую струю — причем видео для коллекции осень-зима снял культовый режиссер Вим Вендерс.

Что присмотрели для себя? Я в восторге от вещей концептуальной японской марки The Soloist!

Ирина Блогина

креативный директор и байер Very Concept Store, golden-line.ru Абсолютные маст-хэвы осени? Спортивные лосины и водолазка из лайкры в хищном принте Vivetta, платье с объемными плечами из люрекса Poustovit — привет из 1980-х эпохи диско, пуховики в клетку-тартан MSGM или SJYP.

Какие тренды не сдают своих позиций? Очки с небольшими стеклами в тонкой оправе Linda Farrow. Фиолетовый цвет плавно перетек в зимний сезон и, более того, будет актуален в летних коллекциях следующего года. Шубы из экомеха мы наблюдали в спокойных оттенках, а сейчас они стали суперъяркими, как у MSGM, Vivetta или Tibi.

Какие новые марки вы привезли на осень? Корейский бренд SJYP с экстравагантным и прогрессивным стилем и особенным вниманием к дениму, одному из основных материалов марки.

От чего все устали? От погони за тенденциями, микротрендами и от бесконечного возвращения всех эпох по очереди — все это скучно. Кайф — это собственный стиль, который соответствует образу жизни и внутреннему миру. Цвет, который радует и дает силы. Одежда, которая помогает, а не мешает жить.

Без какой обуви сезон не сезон? Не обойтись без ботильонов с нарочито широким голенищем, которые были очень популярны в 1980-х. Подобные «робингуды» ищите в коллекциях Ash, Vivetta и Sigerson Morrison.

креативный директор сети салонов «Кенгуру»

Новые бренды? Мы поддержим отечественных дизайнеров — привезем первую в истории коллекцию Valentin Yudashkin Kids. Еще у нас появится хитовый бренд лондонского дизайнера украинского происхождения Natasha Zinko и советую обратить внимание на спортивную марку Diadora, которая сейчас на пике популярности после коллаборации с MSGM.

Безоговорочные маст-хэвы осени? Пальто Burberry в классическую клетку, одежда с леопардовым принтом Dolce & Gabbana, Ermanno Scervino, Little Marc Jacobs, а также нагрудные и поясные сумки Gucci, Tommy Hilfiger, Hugo Boss — как у продавщиц на рынке в 1990-х.

А какой все же устарел? Сейчас весьма интересный момент: модно все! Важно, как все правильно миксовать. Мы в этом сезоне отлично сочетали носки со шлепанцами.

Что с чем миксовать? Все решают модные брендовые носки! С юбками, платьями, кроссовками. Я в восторге от банальных приемов совмещения классики и спорта: спортивные треники Adidas и пиджак Gucci, худи с лого и тренч с брюками.

Что вы выбрали для себя? Из детских коллекций? Я, к сожалению, не пролезаю даже в самые последние размерные ряды для подростков, которые у нас в «Кенгуру» уже увеличены до 180 сантиметров. Дочке купил футболки с лого Dolce & Gabbana на груди, такую же взял себе в комплекте с луноходами № 21 и поясной сумкой Tommy Hilfiger.

Фото: архивы пресс-служб