Лучшие образы Недели моды в Нью-Йорке S/S19: день 5

Carolina Herrera

Кажется, после ухода из своего одноименного бренда Каролины Эрреры, марка уже никогда не будет прежней: никаких черных строгих юбок и белоснежных мужских сорочек, подчеркивающих аристократическую стать. Уэс Гордон, новый креативный директор Carolina Herrera, делает ставку на расслабленные силуэты и яркие принты, главенствующую роль из которых заняли горох, крупные цветы и клетка. Крестьянские рубашки, удлиненные жакеты, кружевные комбинезоны, лёгкие струящиеся платья и неприлично много цвета — следующая весна точно должна быть радужной во всех смыслах этого слова. А мы с радостью готовы признать: первый блин Гордона не получился комом.

3.1 Phillip Lim Платья с глубокими вырезами, яркие боди, длинные жилеты, кроп-топы, жакеты и кожаные пальто в сочетании с бахромой, нелепыми шляпками, многослойностью и нарочито небрежной расслабленной стилизацией: новая весенне-летняя коллекция 2019 — это своего рода гардероб современной кочевницы, которая не может усидеть на месте и в любую секунду готова пуститься навстречу приключениям. Осталось лишь разработать маршрут, о нарядах уже позаботился 3.1 Phillip Lim.

Bevza

«Я хотела напомнить людям о женственности и сексуальности, не создавая хайпа вокруг этих понятий», — прокомментировала Светлана после показа основной посыл своей новой каникулярной коллекции. Расслабленный крой и игра с фактурами в стиле гения французской моды Симона Порта Жакмю, пропущенная через сито постсоветского колорита 90-х годов, — «сильная женщина» Светланы Бевзы обещала вернуться к нам лишь через год. А пока готовимся к забегу по магазинам, чтобы встречать летние рассветы в широких юбках-штанах, прозрачных велосипедках и объемном свитере или коротать вечера в минималистичных коктейльных платьях от Bevza.

Proenza Schoule

Восторженное возвращение из Парижа творческого дуэта дизайнеров Proenza Schouler состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Из Парижа Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу привезли не только новую весенне-летнюю коллекцию, но и целый арсенал знаменитых моделей, среди которых Джемма Уорд , Амбер Валлетта, Саша Пивоварова, Кайя Гербер и многие другие. «Мы хотим, чтобы одежда была не только модной, но и максимально доступной», — прокомментировал Лазаро Эрнандес. Попытка удержать баланс между модой haute couture и современным американским стилем нашла отражение в блейзерах из «вареного» денима, жилетах металлического оттенка, ажурных юбках и гигантских сумках. Получился своеобразный кутюрный стритвир современной жительницы большого города от Proenza Schouler.

Anna Sui Комедия Винченте Миннелли «Кисмет» стала источником вдохновения для создания новой коллекции. Anna Sui весна-лето 2018 — дань колоритному «grand bazaar» и его не менее колоритным и ярким героям, которые туда приходят каждый день. Кафтаны с драгоценными камнями, платья с бахромой, национальные орнаменты и костюмы-пижамы доминантами звучали на подиуме, а тюрбаны, шляпы, массивные аксессуары и буйство глиттера и пайеток лишь усиливали размах действия, помогая с головой окунуться в созданную дизайнером историю.