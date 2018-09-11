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Виктория Бекхэм в сером oversize костюме, который идеально подойдет для офисных будней
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Виктория Бекхэм в сером oversize костюме, который идеально подойдет для офисных будней 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Виктория Бекхэм была замечена в Лондоне во время посещения Galerie Thaddaeus Ropac. Для похода в галерею современного искусства дизайнер выбрала очень практичный, но стильный наряд. На ней был серый брючный костюм oversize, к которому она надела винного цвета лодочки и взяла стеганую кожаную сумку в тон. Лицо знаменитости, как и всегда, скрывали крупные черные солнцезащитные очки. Вики пребывала в отличном настроении. Еще бы, в этом сезоне она отмечает 10-летний юбилей своего бренда и получает по этому поводу немало поздравлений и добрых слов.
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