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Бренд «ekoD Works» придумал футболку, увеличивающую бюст
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Бренд «ekoD Works» придумал футболку, увеличивающую бюст 

Overtime.life 53 минуты назад
Фото: Overtime.life
Дизайнеры японского бренда «ekoD Works» придумали футболку для обладательниц маленького бюста. Благодаря искажению светлых линий на темном силуэте рисунка и при просмотре в анфас возникает иллюзия объема. Такой вид сохраняется даже, если лежать в данной футболке на спине, но стоит повернуться боком, фокус перестает работать.
Привлекла внимание к этой модной новинке японская актриса Сакура Инагаки Саки, разместив на YouTube видео с демонстрацией футболки, об этом сообщает Рамблер.
Фокус работает только в анфас
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