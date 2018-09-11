Бренд «ekoD Works» придумал футболку, увеличивающую бюст

Дизайнеры японского бренда «ekoD Works» придумали футболку для обладательниц маленького бюста. Благодаря искажению светлых линий на темном силуэте рисунка и при просмотре в анфас возникает иллюзия объема. Такой вид сохраняется даже, если лежать в данной футболке на спине, но стоит повернуться боком, фокус перестает работать.

Привлекла внимание к этой модной новинке японская актриса Сакура Инагаки Саки, разместив на YouTube видео с демонстрацией футболки, об этом сообщает Рамблер.

Фокус работает только в анфас