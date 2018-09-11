Эмма Стоун на Венецианском фестивале поблекла в полупрозрачном платье

Эмма Стоун Фото: David FISHER/REX/FOTODOM.ru В Венеции завершился юбилейный, 75-й кинофестиваль, собравший на своей красной дорожке немало голливудских звезд. Эмма Стоун приехала на премьеру исторической картины «Фаворитка», в которой она сыграла главную роль. Для выхода актриса выбрала полупрозрачное платье от Louis Vuitton . Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Эмма появилась на красной дорожке в наряде нимфы. Не буду спорить, прозрачные наряды с намеком на слабость и изнеженность и без того слабого пола сейчас фавориты. Но Эмма потерялась в платье. Создается впечатление, что вся эта прозрачная красота съела ее. Яркий цвет волос и макияж спасают положение, но белая кожа слилась с цветом платья.