Ещё
Эмма Стоун на Венецианском фестивале поблекла в полупрозрачном платье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмма Стоун на Венецианском фестивале поблекла в полупрозрачном платье 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Эмма Стоун Фото: David FISHER/REX/FOTODOM.ru  В Венеции завершился юбилейный, 75-й кинофестиваль, собравший на своей красной дорожке немало голливудских звезд. Эмма Стоун приехала на премьеру исторической картины «Фаворитка», в которой она сыграла главную роль. Для выхода актриса выбрала полупрозрачное платье от Louis Vuitton. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Эмма появилась на красной дорожке в наряде нимфы. Не буду спорить, прозрачные наряды с намеком на слабость и изнеженность и без того слабого пола сейчас фавориты. Но Эмма потерялась в платье. Создается впечатление, что вся эта прозрачная красота съела ее. Яркий цвет волос и макияж спасают положение, но белая кожа слилась с цветом платья.
Teleprogramma.pro: последние новости
Певица Жасмин в платье с внушительным декольте блистала на закрытии «Новой волны» Супруга онкобольного Юдашкина покорила поклонников идеальной красотой Экс-возлюбленный Аглаи Тарасовой появился на публике с новой подругой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брошенная невеста отметила свадьбу без жениха7
Вещи, которые приносят беду9
Наболело: «Взял меня девочкой и обманул»53
Русская модель очаровала женатого Сами Насери
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение