Виктория Бекхэм с четырьмя детьми украсила обложку Vogue… и посмеялась над собой

Кто бы что ни говорил, а чувство юмора у Виктории Бекхэм все-таки есть, пусть и по-английски сдержанное. Став героиней обложки нового британского Vogue вместе с четырьмя детьми — Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер, звезда Spice Girls также снялась для журнала в небольшом видео, где с серьезным видом объяснила, что вокруг нее сейчас происходит.

«Сегодня мы снимаем cover story, посвященную одной из самых грандиозных икон стиля всех времен. То есть мне, — царственно рассказывала Вики главному редактору Эдварду Эннинфулу , который изо всех сил старался сохранить лицо. — Две величайших силы мира моды встретились, чтобы создать нечто поистине невероятное». Вместе с командой Vogue Виктория вспомнила все свои знаковые образы, причем необязательно удачные — например, латексный костюм, который она надевала в одном из клипов, и свадебное платье Vivienne Westwood.

А вот «семейная» часть съемки получилась на удивление трогательной и идиллической: сколько бы Вики и Дэвида ни разводила пресса, они по-прежнему остаются одной из самых крепких знаменитых пар и продолжают вместе воспитывать детей, не забывая и о карьере. «Виктория долго и упорно работала на протяжении последних десяти лет, чтобы построить невероятно успешный бренд, и я очень горжусь ею. Я счастлив поддерживать ее на пути к мечте. Для меня было большой честью сниматься для свежего выпуска Vogue вместе с моей прекрасной семьей. Спасибо, Эдвард Эннинфул!» — восхитился супругой Бекхэм на своей страничке в Instagram. Лайк!

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