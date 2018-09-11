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12 роскошных вещей, которые разнообразят гардероб и не нанесут вреда природе
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12 роскошных вещей, которые разнообразят гардероб и не нанесут вреда природе 

Harper’s Bazaar 33 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Экологи давно твердят, что одной из самых опасных индустрий для окружающей среды является производство одежды, в частности из-за регулярных выбросов в атмосферу и отходов. Некоторые компании пытаются снизить свое негативное влияние: отказываются от сжигания вещей, принимают на переработку ненужные изделия. И подобная деятельность дает свои результаты. Так, H&M впервые создали коллекцию полностью из переработанных материалов: кашемира и полиэстера, из которого получился бархат. Некоторые вещи выполнены из регенерируемого нейлона ECONYL® (материала, который можно перерабатывать множество раз).
Ключевыми в коллекции стали черная шерстяная рубашка с большим воротником и яркими боковыми прорезями на талии, выполненная из переработанной шерсти; куртка, полностью покрытая пайетками из переработанных пластиковых бутылок; а также длинное платье с объемными рукавами и V-образным вырезом на спине из 100% органического шелка. Среди аксессуаров есть скульптурные серьги из переработанного пластика, в качестве обуви — черные ботинки и туфли из переработанного полиэстера. Лимитированная коллекция Conscious Exclusive — 2018 появится в онлайн-магазине бренда 27 сентября.
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