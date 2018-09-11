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Виктория Бекхэм раздвинула ноги ради бизнеса
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Виктория Бекхэм раздвинула ноги ради бизнеса 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм повторила легендарный снимок из рекламной кампании американского модельера Марка Джейкобса. Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
«В этом сезоне моему бренду исполняется 10 лет! Когда Марк Джейкобс 10 лет назад снял меня вылезающей из сумки, я была в самом начале своего пути в индустрию моды. Найдется ли лучший способ проиллюстрировать историю прошедших лет, чем вспомнить, как она начиналась?», — написала Бекхэм в описании к посту.
Она добавила, что автором снимка был талантливый фотограф Юрген Теллер.
Фотографии из этой кампании станут принтом на футболках в новой коллекции Victoria Beckham.
В июне эксперты моды подсчитали число животных, которых убили ради создания кожаных вещей для Виктории Бекхэм. По словам певицы и дизайнера, в ее гардеробе нет ни одной вещи из натурального меха. Зато на изготовление ее обуви и аксессуаров пошло огромное количество кожи различных зверей.
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