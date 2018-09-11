Виктория Бекхэм раздвинула ноги ради бизнеса

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм повторила легендарный снимок из рекламной кампании американского модельера Марка Джейкобса . Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«В этом сезоне моему бренду исполняется 10 лет! Когда Марк Джейкобс 10 лет назад снял меня вылезающей из сумки, я была в самом начале своего пути в индустрию моды. Найдется ли лучший способ проиллюстрировать историю прошедших лет, чем вспомнить, как она начиналась?», — написала Бекхэм в описании к посту.

Она добавила, что автором снимка был талантливый фотограф Юрген Теллер

Фотографии из этой кампании станут принтом на футболках в новой коллекции Victoria Beckham.

В июне эксперты моды подсчитали число животных, которых убили ради создания кожаных вещей для Виктории Бекхэм. По словам певицы и дизайнера, в ее гардеробе нет ни одной вещи из натурального меха. Зато на изготовление ее обуви и аксессуаров пошло огромное количество кожи различных зверей.