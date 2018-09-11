17 осенних плащей интересного фасона

В этом сезоне мы дрожащей рукой и со скорбью в глазах убираем кожаные косухи подальше в шкаф. Их актуальность немного себя изжила. Теперь носить любимую кожаную куртку можно, только если она действительно любимая, либо если удалось найти фасон прямиком из 90-х.

Осенние плащи и тренчкоты, напротив, вывешиваем поближе к двери, комбинируем с легкими платьями, пока еще тепло, и идем в магазин покупать новые модели. У меня в этом сезоне два тренча: замшевый песочного цвета, классического кроя и немного оверсайз из хлопка цвета темного хаки. В этой подборке я собрала осенние плащи интересных фасонов из разных материалов и ценовых категорий, чтобы ты встретила сезон дождей красиво.