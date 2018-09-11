Бесконечно длинные брюки, блузки «с чужого плеча» и элегантные пальто в пол из весенне-летней коллекции The Row

Один из самых загадочных брендов на Неделе моды в Нью-Йорке, The Row, 10 сентября представил весенне-летнюю коллекцию. Как и всегда, найти в сети профессиональные фотографии с показа было практически невозможно. Зато, по традиции, по окончании шоу дизайнеры марки сестры Олсен представили поклонникам бренда готовый лукбук.

В коллекции модельеры задействовали минимум цветов: белый, бежевый, черный и несколько оттенков серого. Каждую вещь отличает простота форм и отличный крой. При создании нарядов Эшли и Мэри-Кейт вдохновлялись искусством XX века, особенно картинами в жанре абстракционизма. Получившиеся образы можно назвать в хорошем смысле странными, так же как и работы любимых художников звездных сестер. Объемные закрытые платья, пальто в пол, мешковатые юбки, брюки и блузки «не по размеру», с чрезмерно длинными рукавами и волочащимися по полу штанинами — все это легко можно адаптировать в базовом гардеробе, сделав его чуть более уникальным, но при этом не менее удобным.