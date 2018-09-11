Мужчина в наряде осетинской невесты попал на видео в сети

Мужчина станцевал в национальном осетинском платье невесты и попал на видео в соцсетях.

Зажигательный танец опубликовали в региональном сообществе «Осетия и не только». Мужчина в осетинском свадебном платье и головном уборе невесты произвёл фурор на свадьбе.

Не все подписчики оценили шутку молодого танцора. Ему предложили шутить в другом наряде. Некоторых оскорбило неуважительное отношение мужчины к национальному костюму, в который вложено столько труда швей. Другие попросту назвали его выходку клоунадой и усомнились в его мужественности.

Тем не менее, некоторым подписчикам понравился и танцор, и его наряд. Комментаторы рассказали, что подобные переодевания были на свадьбах и раньше.

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Публикация от ОСЕТИЯ и не только… (@ossetia__life) 10 Сен 2018 в 2:38 PDT