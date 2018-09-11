10 вещей, в которые стоит инвестировать этой осенью

Дизайнерская одежда стоит дорого — об этом мы и спорить не будем. Но ведь мы и не так богаты, чтобы покупать новую вещь каждый сезон, а масс-маркет с обилием искусственных тканей и материалов низкого качества иногда именно на это и намекает. По сути, для демократичных марок тенденции делаются гораздо более выгодным изобретением индустрии, чем для их luxury-коллег, чтобы продавать как можно больше сезонных вещей обширной аудитории. И все равно именно из-за низкой цены мы чаще обращаемся именно к доступным маркам, а не к дизайнерским. Но раз в год позволительно немножко поднять планку и пройтись по ассортименту более дорогих брендов. Что, впрочем, не означает, что высокая цена не предполагает под собой еще и более высокое качество и уж точно запоминающийся привлекательный дизайн.

Артистичный головной убор

Напоминаем вам, что в сентябре начинается сезон вечеринок. И мы знаем, как подготовиться к нему за пять минут: меньше минуты займет причесать волосы и надеть этот расшитый бисером ободок, а оставшееся время вы потратите на нанесение красной помады в тон.

Ободок NamJosh с декоративной отделкой (3 373 руб.)

Ботильоны с необычным каблуком

Ботильоны в модной индустрии правят уже не одно десятилетие, так что одной классической моделью с узким носом вы никого не удивите, у каждой второй она уже имеется в черном и коричневом цветах. Другое дело — художественная детализация, которая любую классику сделает свежей и уникальной.

Ботильоны Uterque на каблуке с эффектом древесины (14 990 руб.)

Яркое пальто из натуральной шерсти

Пока небо будет серым, а газоны — коричневыми, вы будете светиться издалека в пальто самого нескромного оттенка. Даже не стоит объяснять лишний раз, за что нужно любить фуксию или канареечно-желтый и почему чем больше процентов шерсти в составе, тем лучше!

Пальто-халат I AM Studio (21 800 руб.)

Оригинальная модель кроссовок

Пункт с пометкой «Специально для шопоголиков!». Это раньше мы охотились за самыми странными и близкими к музейным экспонатам туфлями и босоножками, а теперь объект желания модников — это кроссовки.

Кроссовки Ash (19 437 руб.)

Комплект украшений с вашим характером

Да, носить украшения парами или тройками снова модно. А еще модно закладывать в украшения частичку вашей личности, чтобы это были не просто сережки, которые вы купили на распродаже, а ваше персональное сокровище со смыслом.

Подвеска SL, желтое золото; браслет SL, желтое золото (заказать)

Дизайнерский чехол для телефона

Эпоха увлечения социальными сетями и не думает заканчиваться. Осенью в вашем Instagram явно будет меньше пейзажей, но зато больше селфи — на фоне разноцветной листвы или в зеркале с дизайнерским аксессуаром на пару.

Чехол для телефона Off-White ($100)

Спортивная одежда, которая служит и вне зала

Из этой водолазки можно вообще не вылезать целыми днями: утром — на пробежку, днем — на работу со строгим костюмом, вечером — на заключительный сеанс йоги в парке, — и так до бесконечности, меняя только низ и добавляя к ней аксессуары и украшения.

Водолазка Falke (4 230 руб.)

Носки с надписью на кириллице

Тем, у кого отсутствует чувство юмора, можно смело пролистывать этот пункт. Всего-то 20 долларов, а зато сколько хайпа вам обеспечено. И не забудьте запечатлеть эти носки для социальных сетей и надеть с босоножками, чтобы проверить, как столь одиозный тренд поживает этой осенью.

Носки с надписью Gosha Rubchinskiy ($20)

Латексные вещи

Немножко Ким Кардашьян есть в каждой из нас. Этот дождевик как будто бы способен раскрывать двойственность натуры: с одной стороны, с ним можно притвориться школьницей и надеть его с пестрым платьем и резиновыми сапогами (не бойтесь, ностальгия по детству в сентябре — это нормально!), а с другой стороны — носить с обтягивающими легинсами и спортивным топом и почувствовать себя звездой реалити-шоу на пути к личному тренеру.

Дождевик Rains (£100)

Дизайнерская сумочка как будущая реликвия

У французского модного дома Chloé — новая страница в истории во главе с дизайнером Наташей Рамсей-Леви, а заодно и чуть более дерзкий, чем раньше, характер. Жаль только, цена не меняется, да и скидок на эти соблазнительные объекты желания почти не бывает.

Сумка Chloé (€890)

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