Безграничная красота: 6 девушек-моделей с протезами

Из всех сфер деятельности мода впускает людей с инвалидностью особенно неохотно. Брендов, специализирующихся на одежде для людей с ограниченными возможностями, единицы, на показах такие модели тоже пока в меньшинстве. Тем не менее есть девушки, которым удалось попасть в фешн-индустрию, несмотря на отсутствие ног или рук. Они смогли сделать протез своим стильным аксессуаром, а не недостатком.

1. Mama Cax Буквально на днях Mama Cax дефилировала на Нью-Йоркской неделе моды в купальном костюме популярного американского лейбла Chromat. У 28-летней модели более 160 тысяч подписчиков в инстаграме, кроме того, она амбассадор бренда Alleles — это одна из первых студий, которая создает и продает через интернет декоративные накладки на протезы. В 14 лет у девушки нашли рак кости и легких. Правую ногу пришлось ампутировать. Как признается Mama Cax, первые три года после операции ей было некомфортно появляться на людях в открытой одежде.

Мне пришлось пройти долгий путь к принятию себя. Мне не хотелось называть себя инвалидом или показывать окружающим людям мою искусственную ногу, но со временем я научилась воспринимать свой протез как награду за терпение, проявленное в трудных обстоятельствах. А когда я поняла, что мне нечего стыдиться, я решила показывать свой протез, а не скрывать его. Именно это помогло мне найти связь с другими людьми, у которых есть инвалидность, и теми, кто перенес рак.

2. Эмери Вандербург

Эмери тоже амбассадор Alleles. Канадская активистка выступает за доступность красивых и удобных протезов для всех желающих. Она убеждена, что современные технологии дают людям с инвалидностью жить обычной независимой жизнью. В мире много инновационных разработок в области протезирования, но проблема в том, что технологичные протезы не доступны широкому пользователю. По мнению Эмери, благодаря декоративным накладкам на протез, окружающие относятся к ней гораздо позитивней. Их внимание привлекает необычный внешний вид девушки, а не то, по какой причине она потеряла ногу.

Думаю, что традиционный подход, при котором протез маскируют, основан на чувстве стыда. Когда мне ампутировали ногу, я решила пойти по другому пути, поэтому стала рассматривать свой протез как достижение — доказательство того, что я пережила тяжелые времена.

3. Виктория Модеста

Модель и певица Виктория Модеста известна своими эпатажными образами и коллекцией экстравагантных протезов. При рождении девушке повредили ногу из-за врачебной ошибки. Она перенесла 15 операций, но в результате ногу пришлось ампутировать. В 15 лет Виктория начала карьеру фотомодели. Она не пыталась маскировать протез и сделала его частью своего яркого стиля. Самый оригинальный протез Модесты выглядит, как большой черный шип. С ним она появилась в своем безумно модном клипе.

4. Эйми Маллинз

Спортсменка, модель и актриса Эйми Маллинз входит в число красивейших людей планеты по версии журнала People. В год она потеряла обе ноги ниже колена. Инвалидность не помешала ей заниматься легкой атлетикой, плаванием и другими видами спорта. В 20 лет она установила два мировых рекорда в беге и прыжках в длину на Параолимпиаде в Атланте. В 23 –представляла модели Александра Маккуина на лондонском показе. С начала 2000 Эйми активно снимается в кино. Среди ее последних работ — роль в популярном сериале «Очень странные дела».

5 виртуальных моделей, которые успешнее реальных

Девушки, о которых мы будем слышать чаще, чем о Джиджи, Кендалл и Кайе.

5. Ребекка Марин

Американка Ребекка Марин родилась без правого предплечья. Сначала модельные агентства отказывались с ней работать, но после того, как девушка установила бионический процесс, появились первые контракты. Большую известность Ребекке принесло участие в Нью-Йоркской неделе моды. Она активно участвует в социальных акциях и мотивирует своих подписчиков не сдаваться в трудных ситуациях.

6. Паола Антониони

Бразильянка Паола Антониони путешествует по миру, участвует в показах и снимается для журналов. У девушки с бионической ногой 2,5 миллиона подписчиков в инстаграм. Паола заражает своей позитивной энергетикой. Сложно найти фото, на котором девушка не улыбается.

Встречала ли ты в своем городе людей с необычными декоративными протезами?