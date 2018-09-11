Адмиралтейская игла и ADRESS ждут победительниц арктической моды

Проект «Ямал — центр арктической моды» продолжает прием заявок от мастеров национальных костюмов коренных народов Севера, профессиональных и начинающих дизайнеров. У мастериц ещё есть время подать заявку и принять участие в интересном и уникальном конкурсе. Его участников назовут 15 сентября.

Затем стартует очный этап, где конкурсанты будут создавать свои коллекции, а зимой — презентовать свои работы в Салехарде на финальных дефиле. Победитель в номинации «Традиция» получит грант на создание собственной коллекции, в номинации «Тренды» — участие в петербургской Неделе моды. Этой площадкой станет конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла», который проходит уже более двадцати лет. Лучший в «Адаптации» сможет разместить собственную коллекцию в витринах бутиков Санкт-Петербурга. Им станет мультибрендовый магазин российских дизайнеров — ADRESS.

Также у всех дизайнеров — участников конкурса появится возможность развития личного бренда, создания и открытия своего дела. Полученные во время обучения знания и стимулирующие призы помогут начинающим дизайнерам правильно организовать работу. Каждый мастер сможет представить работы широкой публике на грандиозной выставке-продаже в декабре.

Напомним, фестиваль «Ямал — центр Арктической моды» стал продолжением проекта «Народы Арктики», в котором приняли участие более ста успешных представителей коренных народов Севера.