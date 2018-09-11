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Адмиралтейская игла и ADRESS ждут победительниц арктической моды
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Адмиралтейская игла и ADRESS ждут победительниц арктической моды 

ИА Север-Пресс 58 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Проект «Ямал — центр арктической моды» продолжает прием заявок от мастеров национальных костюмов коренных народов Севера, профессиональных и начинающих дизайнеров. У мастериц ещё есть время подать заявку и принять участие в интересном и уникальном конкурсе. Его участников назовут 15 сентября.
Затем стартует очный этап, где конкурсанты будут создавать свои коллекции, а зимой — презентовать свои работы в Салехарде на финальных дефиле. Победитель в номинации «Традиция» получит грант на создание собственной коллекции, в номинации «Тренды» — участие в петербургской Неделе моды. Этой площадкой станет конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла», который проходит уже более двадцати лет. Лучший в «Адаптации» сможет разместить собственную коллекцию в витринах бутиков Санкт-Петербурга. Им станет мультибрендовый магазин российских дизайнеров — ADRESS.
Также у всех дизайнеров — участников конкурса появится возможность развития личного бренда, создания и открытия своего дела. Полученные во время обучения знания и стимулирующие призы помогут начинающим дизайнерам правильно организовать работу. Каждый мастер сможет представить работы широкой публике на грандиозной выставке-продаже в декабре.
Напомним, фестиваль «Ямал — центр Арктической моды» стал продолжением проекта «Народы Арктики», в котором приняли участие более ста успешных представителей коренных народов Севера.
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