Летучая сразила народ экстремальным декольте

Телеведущая посетила премию GQ «Человек года-2018». На светское мероприятие Елена Летучая надела яркое платье цвета фуксии.

Знаменитость поделилась снимками на своей странице в Instagram. Она не только произвела фурор на красной дорожке премии, но и сразила поклонников экстремально глубоким декольте на коктейльном платье.

Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру экс-ведущей программы «Ревизорро» и ее женственные изгибы. Выглядите превосходно, «Вы очень красивы!», «Фантастическая!», «Шикарная!», «Очень красивый образ, давно ждала вас увидеть в таком цвете», «Потрясающе выглядите», — одарили комплиментами любимую ведущую подписчики.

Отметим, Елена Летучая заслуженно признана настоящим образцом стиля и утонченности. Обычно звезда экрана выбирает классические наряды в черно-белой гамме. Она не появляется в программе или перед объективами фотокамер иначе как с идеальной укладкой, мейкапом и в лаконичных стильных ансамблях.