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Летучая сразила народ экстремальным декольте
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Летучая сразила народ экстремальным декольте 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая посетила премию GQ «Человек года-2018». На светское мероприятие Елена Летучая надела яркое платье цвета фуксии.
Знаменитость поделилась снимками на своей странице в Instagram. Она не только произвела фурор на красной дорожке премии, но и сразила поклонников экстремально глубоким декольте на коктейльном платье.
Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру экс-ведущей программы «Ревизорро» и ее женственные изгибы. Выглядите превосходно, «Вы очень красивы!», «Фантастическая!», «Шикарная!», «Очень красивый образ, давно ждала вас увидеть в таком цвете», «Потрясающе выглядите», — одарили комплиментами любимую ведущую подписчики.
Отметим, Елена Летучая заслуженно признана настоящим образцом стиля и утонченности. Обычно звезда экрана выбирает классические наряды в черно-белой гамме. Она не появляется в программе или перед объективами фотокамер иначе как с идеальной укладкой, мейкапом и в лаконичных стильных ансамблях.
Летучая — активный интернет-пользователь. Елена регулярно радует поклонников новыми фотографиями. Многие из них ждут не дождутся, когда же звезда станет мамой. Напомним, в августе 2016 года телеведущая вышла замуж за адвоката и бизнесмена Юрия Анашенкова. Красивая свадебная церемония прошла на Санторини. От предыдущего брака у мужчины есть двое детей.
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