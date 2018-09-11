30 пар непромокаемой обуви из городских магазинов

Завтра в Петербург придут дожди: готовимся к неизбежному покупкой резиновых сапог или непромокаемых ботинок, которые сочетаются с тренчем, курткой и даже красивой юбкой.

В этом сезоне резиновые сапоги переходят из разряда «ugly shoes» в категорию стильной обуви. Prada крепят к ним неоновый логотип, Chiara Ferragni снабжают глазами, Givenchy пришивают чулки, а Off-White подписывают предназначение («for riding» — «для езды»). В таких сапогах мы согласны ехать только на красную дорожку, повторяя подиумный тотал-лук: носим их с платьем-футляром, архитектурным пальто и такой же непромокаемой футуристичной панамой.

Есть в актуальных коллекциях и более привычно-минималистичные модели — от Jimmy Choo, REDValentino, Tommy Hilfiger и Chiara Bellini. Учитывая, что в моду ворвался «стиль жены лесника», их можно носить с плащами-палатками, флисовыми рубашками и спортивными брюками на кулисках. Простые, но стильные сапоги также делает российская марка SHU, которая продается в «Этажах» в Петербурге. Мужская и женская обувь в желтом, сером и черным цветах сейчас находится на распродаже и стоит всего 1800 рублей.

Для тех, кому резиновые сапоги не нравятся ни по форме, ни по дизайну, дизайнеры выпускают функциональные ботинки из лакированной кожи. Большинство пар старательно не пропускают влагу (а значит, сокращают шанс на простуду) и смотрятся актуально не только во время дождя. У Gucci они декорированы позолоченной брошью, у детского бренда Aigle украшены мультяшным принтом, а у Attilio Giusti Leombruni дополнены контрастной платформой, чтобы можно было гулять прямо по лужам.