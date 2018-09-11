Как составить гардероб на сентябрь, если вечно меняется погода

Осень дала о себе знать первыми дождями и ветрами, но не исключено, что хорошая погода еще вернется. Хотя такие капризы природы создают немало хлопот, когда речь заходит о составлении осеннего гардероба. На вопрос, стоит ли теперь забыть о летних вещах на период холодов, отвечают самые стильные девушки Нью-Йорка. На легкие сарафаны с леопардовым принтом они надевают лакированные пальто, которые смотрятся друг с другом более чем гармонично, — это стиль 90-х. Под длинные летящие платья стритстайлеры выбирают ботильоны на шпильке. Под короткие юбки — необычные ботфорты (например, с анималистичным принтом). На тонкие блузки надевают длинные вязаные пальто или кардиганы. Под костюмы из легкого материала — жакеты и кожаные сапоги. Попробуйте примерить все имеющиеся у вас вещи, сочетая их между собой: какой-нибудь точно повезет — и она будет радовать вас до конца осени.

Фото: IMAXTREE