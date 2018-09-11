Ещё
Как составить гардероб на сентябрь, если вечно меняется погода
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как составить гардероб на сентябрь, если вечно меняется погода 

Harper’s Bazaar 46 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Осень дала о себе знать первыми дождями и ветрами, но не исключено, что хорошая погода еще вернется. Хотя такие капризы природы создают немало хлопот, когда речь заходит о составлении осеннего гардероба. На вопрос, стоит ли теперь забыть о летних вещах на период холодов, отвечают самые стильные девушки Нью-Йорка. На легкие сарафаны с леопардовым принтом они надевают лакированные пальто, которые смотрятся друг с другом более чем гармонично, — это стиль 90-х. Под длинные летящие платья стритстайлеры выбирают ботильоны на шпильке. Под короткие юбки — необычные ботфорты (например, с анималистичным принтом). На тонкие блузки надевают длинные вязаные пальто или кардиганы. Под костюмы из легкого материала — жакеты и кожаные сапоги. Попробуйте примерить все имеющиеся у вас вещи, сочетая их между собой: какой-нибудь точно повезет — и она будет радовать вас до конца осени.
Фото: IMAXTREE
Harper’s Bazaar: последние новости
10 самых откровенных платьев звезд, которые вошли в историю Все оттенки весны: нежно-розовые, бежевые и голубые наряды в новой коллекции Tibi Максимальный разрез: Рози Хантингтон-Уайтли в соблазнительном образе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная тройней женщина шокировала соцсети16
Вещи, которые приносят беду9
Наболело: «Взял меня девочкой и обманул»56
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость43
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение