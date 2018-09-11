Гид по скидкам: что купить на распродажах прямо сейчас

Удлиненный жилет на Farfetch

Жилетка в клетку, MICHAEL KORS, цена: 12 982 руб. вместо 21 637 руб.

Элегантный жилет прекрасно подходит для офисного дресс-кода, однако и в свободное от работы время ему найдется применение. Надев такой жакет с футболкой, джинсами с завышенной талией и кедами, вы получите стильный аутфит для прогулки или фотосессии.

Туфли-лодочки на Shopbop

Туфли-лодочки на квадратном каблуке, Matiko, цена: 7 140 руб. вместо 10 200 руб.

Классические лодочки насыщенного цвета станут настоящим украшением вашего гардероба. Такая обувь освежит любой образ и сделает его запоминающимся.

Кюлоты на Lamoda

Брюки, Betty & Co, цена: 4 290 руб. вместо 8 599 руб.

Кюлоты очень удобны и находятся в списках трендов последних сезонов. Благодаря такой покупке вы получите модную альтернативу классическим брюкам со стрелкой и юбке-карандашу.

Джемпер на ASOS

Трикотажный топ с завязками на рукавах, Native Youth, цена: 1 890 руб. вместо 3 290 руб.

Однотонный джемпер необычного кроя смотрится сдержанно и в то же время нескучно. Такое сочетание идеально подходит для делового дресс-кода, так как обеспечивает и удобство, и красоту.

Платье в VASSA&Co Платье, VASSA&Co, цена: 12 174 руб. вместо 20 290 руб.

Платье-пиджак с пуговицами в два ряда может служить как повседневным, так и вечерним нарядом. Все зависит от деталей. Днем сочетайте его с лаконичными лодочками и сумкой-тоут, а вечером — с босоножками и металлическим клатчем.

Джинсовая юбка в Tom Tailor

Юбка, Tom Tailor, цена: 2 500 руб. вместо 4 999 руб.

Вещи из денима актуальны всегда, поэтому джинсовая юбка, хорошо сидящая по фигуре, станет отличной обновкой. Более того, она универсальна и открывает широкие возможности для сочетаний: ее можно носить с майками, футболками, рубашками (в том числе джинсовыми) и нарядными блузами.

Аксессуары в Top Brands

Браслет из натуральной бирюзы, ALHAMBRA, цена: 1 400 руб. вместо 1 900 р.

Выбор аксессуаров может как спасти, так и убить образ. Чтобы второй вариант с вами никогда не случился, выбирайте сдержанные украшения. Лаконичный браслет дополнит образ, не перегрузив его.

Больше информации о трендах осени-2018:

Самые актуальные вещи с большими скидками

7 самых модных вещей для женщин 40+ от блогера @thedianeday

Что купить с хорошей скидкой, чтобы выглядеть модно