Zimmermann представили коллекцию весна/лето 2019

В Нью-Йорке в рамках Недели моды Zimmermann представили коллекцию весна/лето 2019. В дефиле приняли участие Саша Пивоварова, Тейлор Хилл, Дилон, Ванесса Муди, Ирина Кравченко и Гидре Дукаускайте.

Австралийский бренд Zimmermann (марка с 2014 года показывает свои коллекции в Нью-Йорке), созданный сестрами Ники и Симоной Зиммерманн, известен во всем мире прежде всего благодаря своим пляжным коллекциям, наполненным сложносочиненными купальниками, кафтанами, идеально сидящим пляжным платьями, комбинезонам и прочим аксессуарам для расслабленного отдыха на морском побережье.

Работая над новым сезоном дизайнерский дуэт вдохновлялся атмосферой и эстетикой культового австралийского сериала «Номер 96», шедшего на экранах в середине семидесятых годов прошлого века. В итоге получилась коллекция, замешанная на богемном стиле, приправленном расслабленным настроением хиппи. Ключевыми элементами весенне-летнего линейки стали узкие расклешенные брюки, летящие платья с оборками и высокими манжетами, комбинезоны, кроп-топы из кружева и блузы в глубокими V — образными вырезами. Горчично-желтый, белый и голубой оттенки, доминирующие в новой коллекции как в качестве монохрома, так и в технике пэчворк, напоминали о ярком солнце, волнах и австралийских пляжах, заполненных беззаботной молодежью 70-х.