Виктория Бекхэм повторила провокационный снимок 10-летней давности

Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) решила подразнить подписчиков провокационной порцией фотографий, которые приурочила к 10-летнему юбилею своего бренда. У себя в аккаунте она рассказала, что в то время, когда только начинала свой путь в мир фэшн-индустрии, Марк Джейкобс (Marc Jacobs) пригласил ее сняться в фотосессии для своей рекламы.

На фото супруга футболиста изображена в пикантном виде: из огромной бумажной сумки торчат лишь ее раскинутые в стороны ноги на шпильках, а на самом пакете написано название бренда дизайнера.

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Виктория Бекхэм в Монако произвела фурор глубоким декольтеДэвид и Виктория Бекхэм прервали семейный отдых на юге Франции, чтобы принять участие в церемонии жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА в Монако. Виктория в комментарии к фото отметила, что лучшего способа вспомнить о том, как в начале ее карьеры Джейкобс заставил ее залезть в сумку, придумать нельзя. Она также отметила, что данные фото будут использованы в качестве принта на футболках из новой коллекции Victoria Beckham.

Отметим, что в начале лета Виктория попала в так называемый «черный список» защитников животных. Специалисты назвали количество животных, которые были забиты ради кожаных аксессуаров дизайнера. Хотя сама певица заявляет, что натуральный мех не носит, в ее гардеробе огромное количество вещей из натуральной кожи.