10 легендарных платьев, в которых выходили замуж иконы стиля прошлого

Для любой невесты одну половину волнения составляет предстоящее торжество, а другую — свадебное платье. Хочется верить, что это событие запомнится на всю жизнь, а значит, буквально все должно быть безупречным. Оглядываясь на XX век, становится ясно, что невесты всегда ориентировались на личные вкусы, а не мимолетную моду. Например, элегантное свадебное платье Balmain идеально гармонировало с хрупкой и утонченной Одри Хепберн . Костюм Мэрилин Монро выдавал ее явное предпочтение простоты и практичности, тогда как эпатажные наряды были лишь частью сценического образа. Белый комплект Йоко Оно соответствовал всему стилю одежды, который предпочитала художница, — немного авангардный, независимый от тенденций.

Спорным остается только одно платье принцессы Дианы, которое попадает то в список лучших, то в рейтинги худших нарядов всех времен. Британские дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль не скрывали, что хотят создать наряд, который войдет в историю, но не без учета личных вкусов Дианы. Помимо того, что платье имело гипертрофированные формы рукавов и подола, за ним тянулся восьмиметровый шлейф. Насколько принцессе было комфортно, судить сложно, но наряд явно стал собирательным образом всех девичьих «мечт».

Фото: Getty Images