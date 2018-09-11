Венецианский фестиваль: 15 лучших образов

Кинофестиваль в Венеции подошел к концу и жюри объявило имена победителей. А мы предлагаем вспомнить самые красивые наряды с красной ковровой дорожке и определить, кто же был самым стильным.

На премьеру фильма «Голос люкс» Натали Портман надела длинное золотое платье, расшитое пайетками, которое Алессандро Микеле создал специально для нее. Образ дополнял контрастный черный пояс-бант с серебряной брошью и серьги Chopard:

На гала-ужине Jaeger-LeCoultre актриса красовалась в ассиметричном платье цвета шампань Georges Hobeika, расшитом пайетками. В качестве аксессуаров Дакота остановила свой выбор на золотистых туфлях и клатче телесного цвета:

Бразильская топ-модель остановила свой выбор на серебристом платье с глубоким декольте и пышной юбкой. Образ дополняли массивные украшения Chopard:

Для премьеры фильма «Звезда родилась» Леди Гага выбрала нашумевшее розовое платье Valentino из перьев страуса, дополнив его ювелирными изделиями Chopard, элегантной укладкой и простым макияжем:

Тильда Суинтон в Schiaparelli

Тильда Суинтон в очередной раз продемонстрировала свою любовь к необычным вещам. В один из дней она предстала перед публикой в красном платье Schiaparelli с леопардовым принтом из коллекции осень-зима 2018/2019. Перчатки и обувь актрисы — той же расцветки:

Австралийская актриса блистала на премьере киноленты «Ван Гог. На пороге вечности» в платье-миди Dolce & Gabbana с прозрачными рукавами и высоким горлом. Аксессуары — клатч с кристаллами, черные босоножки и роскошные украшения, — удачно завершали образ:

Лотти Мосс в Ermanno Scervino

Британская модель позировала перед фотокамерами в розовом платье Ermanno Scervino с высоким разрезом и фатиновой юбкой. Образ дополняли босоножки на высоком каблуке, расшитые камнями, браслеты и серьги:

На премьере фильма ужасов «Суспирия» Дакота Джонсон появилась в красном шелковом платье без бретелек, дополнив образ обувью в тон и длинными серьгами:

Обладательница «Оскара» в очередной раз продемонстрировала прекрасный вкус, отдав предпочтение черному бархатному платью Armani Privé с перьями на рукавах и украшениям Chopard:

Ирина приехала в Венецию, чтобы поддержать своего возлюбленного Брэдли Купера и его фильм «Звезда родилась». Выбор модели пал на струящееся золотистое платье Versace, в котором Ирина напоминала золотую статуэтку:

Португальская топ-модель выбрала для выхода платье цвета слоновой кости, украшенное кристаллами и большим бантом:

Клер Фой в Valentino

Звезда сериала «Корона» покорила публику розово-красным платьем Valentino. Образ был дополнен украшениями Messika:

На премьере фильма «Фаворитки» оскароносная актриса блеснула в длинном этническом платье молочного оттенка, украшенном камнями:

Габриэлла Уайлд в Ulyana Sergeenko Couture

Британская актриса и модель остановила свой выбор на платье сочного алого цвета из коллекции Ulyana Sergeenko Couture осень-зима 2018/2019. Габриэлла подчеркнула изящную линию плеч, собрав волосы:

Венгерская топ-модель появилась на премьере «Человека на Луне» в синем принтованном платье из коллекции весна 2018 Haute Couture. Барбара выбрала босоножки на высоком каблуке и небольшие серьги. Модель предпочла естественный макияж и распущенные волосы: