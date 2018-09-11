Венецианский фестиваль: 15 лучших образов 

Кинофестиваль в Венеции подошел к концу и жюри объявило имена победителей. А мы предлагаем вспомнить самые красивые наряды с красной ковровой дорожке и определить, кто же был самым стильным.
Натали Портман в Gucci
На премьеру фильма «Голос люкс» Натали Портман надела длинное золотое платье, расшитое пайетками, которое Алессандро Микеле создал специально для нее. Образ дополнял контрастный черный пояс-бант с серебряной брошью и серьги Chopard:
Дакота Фаннинг в Georges Hobeika
На гала-ужине Jaeger-LeCoultre актриса красовалась в ассиметричном платье цвета шампань Georges Hobeika, расшитом пайетками. В качестве аксессуаров Дакота остановила свой выбор на золотистых туфлях и клатче телесного цвета:
Изабель Гулар в Alberta Ferretti
Бразильская топ-модель остановила свой выбор на серебристом платье с глубоким декольте и пышной юбкой. Образ дополняли массивные украшения Chopard:
Леди Гага в Valentino
Для премьеры фильма «Звезда родилась» Леди Гага выбрала нашумевшее розовое платье Valentino из перьев страуса, дополнив его ювелирными изделиями Chopard, элегантной укладкой и простым макияжем:
Тильда Суинтон в Schiaparelli
Тильда Суинтон в очередной раз продемонстрировала свою любовь к необычным вещам. В один из дней она предстала перед публикой в красном платье Schiaparelli с леопардовым принтом из коллекции осень-зима 2018/2019. Перчатки и обувь актрисы — той же расцветки:
Наоми Уоттс в Dolce & Gabbana
Австралийская актриса блистала на премьере киноленты «Ван Гог. На пороге вечности» в платье-миди Dolce & Gabbana с прозрачными рукавами и высоким горлом. Аксессуары — клатч с кристаллами, черные босоножки и роскошные украшения, — удачно завершали образ:
Лотти Мосс в Ermanno Scervino
Британская модель позировала перед фотокамерами в розовом платье Ermanno Scervino с высоким разрезом и фатиновой юбкой. Образ дополняли босоножки на высоком каблуке, расшитые камнями, браслеты и серьги:
Дакота Джонсон в Dior Haute
На премьере фильма ужасов «Суспирия» Дакота Джонсон появилась в красном шелковом платье без бретелек, дополнив образ обувью в тон и длинными серьгами:
Кейт Бланшетт в Armani Prive
Обладательница «Оскара» в очередной раз продемонстрировала прекрасный вкус, отдав предпочтение черному бархатному платью Armani Privé с перьями на рукавах и украшениям Chopard:
Ирина Шейк в Versace
Ирина приехала в Венецию, чтобы поддержать своего возлюбленного Брэдли Купера и его фильм «Звезда родилась». Выбор модели пал на струящееся золотистое платье Versace, в котором Ирина напоминала золотую статуэтку:
Сара Сампайо в Armani Prive
Португальская топ-модель выбрала для выхода платье цвета слоновой кости, украшенное кристаллами и большим бантом:
Клер Фой в Valentino
Звезда сериала «Корона» покорила публику розово-красным платьем Valentino. Образ был дополнен украшениями Messika:
На премьере фильма «Фаворитки» оскароносная актриса блеснула в длинном этническом платье молочного оттенка, украшенном камнями:
Габриэлла Уайлд в Ulyana Sergeenko Couture
Британская актриса и модель остановила свой выбор на платье сочного алого цвета из коллекции Ulyana Sergeenko Couture осень-зима 2018/2019. Габриэлла подчеркнула изящную линию плеч, собрав волосы:
Барбара Палвин в Armani Privé
Венгерская топ-модель появилась на премьере «Человека на Луне» в синем принтованном платье из коллекции весна 2018 Haute Couture. Барбара выбрала босоножки на высоком каблуке и небольшие серьги. Модель предпочла естественный макияж и распущенные волосы: