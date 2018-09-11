Ещё
Венецианский фестиваль: 15 лучших образов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Венецианский фестиваль: 15 лучших образов 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Кинофестиваль в Венеции подошел к концу и жюри объявило имена победителей. А мы предлагаем вспомнить самые красивые наряды с красной ковровой дорожке и определить, кто же был самым стильным.
Натали Портман в Gucci
На премьеру фильма «Голос люкс» Натали Портман надела длинное золотое платье, расшитое пайетками, которое Алессандро Микеле создал специально для нее. Образ дополнял контрастный черный пояс-бант с серебряной брошью и серьги Chopard:
Дакота Фаннинг в Georges Hobeika
На гала-ужине Jaeger-LeCoultre актриса красовалась в ассиметричном платье цвета шампань Georges Hobeika, расшитом пайетками. В качестве аксессуаров Дакота остановила свой выбор на золотистых туфлях и клатче телесного цвета:
Изабель Гулар в Alberta Ferretti
Бразильская топ-модель остановила свой выбор на серебристом платье с глубоким декольте и пышной юбкой. Образ дополняли массивные украшения Chopard:
Леди Гага в Valentino
Для премьеры фильма «Звезда родилась» Леди Гага выбрала нашумевшее розовое платье Valentino из перьев страуса, дополнив его ювелирными изделиями Chopard, элегантной укладкой и простым макияжем:
Тильда Суинтон в Schiaparelli
Тильда Суинтон в очередной раз продемонстрировала свою любовь к необычным вещам. В один из дней она предстала перед публикой в красном платье Schiaparelli с леопардовым принтом из коллекции осень-зима 2018/2019. Перчатки и обувь актрисы — той же расцветки:
Наоми Уоттс в Dolce & Gabbana
Австралийская актриса блистала на премьере киноленты «Ван Гог. На пороге вечности» в платье-миди Dolce & Gabbana с прозрачными рукавами и высоким горлом. Аксессуары — клатч с кристаллами, черные босоножки и роскошные украшения, — удачно завершали образ:
Лотти Мосс в Ermanno Scervino
Британская модель позировала перед фотокамерами в розовом платье Ermanno Scervino с высоким разрезом и фатиновой юбкой. Образ дополняли босоножки на высоком каблуке, расшитые камнями, браслеты и серьги:
Дакота Джонсон в Dior Haute
На премьере фильма ужасов «Суспирия» Дакота Джонсон появилась в красном шелковом платье без бретелек, дополнив образ обувью в тон и длинными серьгами:
Кейт Бланшетт в Armani Prive
Обладательница «Оскара» в очередной раз продемонстрировала прекрасный вкус, отдав предпочтение черному бархатному платью Armani Privé с перьями на рукавах и украшениям Chopard:
Ирина Шейк в Versace
Ирина приехала в Венецию, чтобы поддержать своего возлюбленного Брэдли Купера и его фильм «Звезда родилась». Выбор модели пал на струящееся золотистое платье Versace, в котором Ирина напоминала золотую статуэтку:
Сара Сампайо в Armani Prive
Португальская топ-модель выбрала для выхода платье цвета слоновой кости, украшенное кристаллами и большим бантом:
Клер Фой в Valentino
Звезда сериала «Корона» покорила публику розово-красным платьем Valentino. Образ был дополнен украшениями Messika:
Эмма Стоун в Louis Vuitton
На премьере фильма «Фаворитки» оскароносная актриса блеснула в длинном этническом платье молочного оттенка, украшенном камнями:
Габриэлла Уайлд в Ulyana Sergeenko Couture
Британская актриса и модель остановила свой выбор на платье сочного алого цвета из коллекции Ulyana Sergeenko Couture осень-зима 2018/2019. Габриэлла подчеркнула изящную линию плеч, собрав волосы:
Барбара Палвин в Armani Privé
Венгерская топ-модель появилась на премьере «Человека на Луне» в синем принтованном платье из коллекции весна 2018 Haute Couture. Барбара выбрала босоножки на высоком каблуке и небольшие серьги. Модель предпочла естественный макияж и распущенные волосы:
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
Какие рекламные ролики поразили в этом сезоне? Гороскоп с 10 по 16 сентября 2018 года для всех знаков зодиака Гороскоп с 13 по 19 августа 2018 года для всех знаков зодиака
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не заставляла ее рожать»2
Вещи, которые приносят беду10
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Наболело: «Взял меня девочкой и обманул»57
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость43
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение