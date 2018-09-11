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Как статуэтка: Николь Кидман в элегантном костюме на кинопремьере
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Как статуэтка: Николь Кидман в элегантном костюме на кинопремьере 

Журнал ОК! 39 минут назад
Николь Кидман стала главной звездой премьерного показа фильма «Разрушитель», что состоялся в кинотеатре Winter Garden в рамках в международного кинофестиваля в Торонто, Канада.
Для выхода 51-летняя актриса выбрала кремовый костюм Bottega Veneta, состоящий из брюк-сигарет и жакета в мужском стиле. Под верхнюю одежду Николь подобрала фактурную бело-розовую блузку, а дополнили ее образ нежные пудровые лодочки.
Николь Кидман
Стилисты завершили образ актрисы с помощью небрежной укладки и аккуратного освежающего макияжа с акцентом на глаза и блеском на губах в цвет ее аутфита.
Николь Кидман
Фильм «Разрушитель», в котором Николь сыграла главную женскую роль, рассказывает о полицеском детективе, который с людьми из своего далёкого прошлого, выполнявшими когда-то тайное задание, чтобы заключить мировое соглашение.
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