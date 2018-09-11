Как статуэтка: Николь Кидман в элегантном костюме на кинопремьере

Николь Кидман стала главной звездой премьерного показа фильма «Разрушитель», что состоялся в кинотеатре Winter Garden в рамках в международного кинофестиваля в Торонто, Канада.

Для выхода 51-летняя актриса выбрала кремовый костюм Bottega Veneta, состоящий из брюк-сигарет и жакета в мужском стиле. Под верхнюю одежду Николь подобрала фактурную бело-розовую блузку, а дополнили ее образ нежные пудровые лодочки.

Николь Кидман

Стилисты завершили образ актрисы с помощью небрежной укладки и аккуратного освежающего макияжа с акцентом на глаза и блеском на губах в цвет ее аутфита.

Николь Кидман

Фильм «Разрушитель», в котором Николь сыграла главную женскую роль, рассказывает о полицеском детективе, который с людьми из своего далёкого прошлого, выполнявшими когда-то тайное задание, чтобы заключить мировое соглашение.