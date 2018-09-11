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Невероятная Николь Кидман в кремовом костюме Bottega Veneta
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Невероятная Николь Кидман в кремовом костюме Bottega Veneta 

Grazia + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Grazia
В Торонто продолжаются показы фильмов в рамках 43-го Международного кинофестиваля. Вчера состоялась премьера фильма «Разрушитель» с Николь Кидман в главной роли. 51-летняя кинодива вышла в свет кремовом костюме Bottega Veneta и бежевый туфлях-лодочках — идеальное сочетание для современной женщины.
«Разрушитель» — работа режиссера Карин Кусамы, которая трудилась над созданием сериала «Миллиарды». Николь Кидман играет женщину-следователя, которой предстоит вспомнить времена работы под прикрытием. Героиня Кидман, терзаемая собственными демонами, вынуждена вернуться к пугающему прошлому.
Напомним, в рамках кинофестиваля в Торонто будут показаны фильмы «Голос Люкс» с Натали Портман в главной роли, «В объятьях лжи» с Изабель Юппер, «Лабиринты прошлого» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом.
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