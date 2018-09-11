Невероятная Николь Кидман в кремовом костюме Bottega Veneta

В Торонто продолжаются показы фильмов в рамках 43-го Международного кинофестиваля. Вчера состоялась премьера фильма «Разрушитель» с Николь Кидман в главной роли. 51-летняя кинодива вышла в свет кремовом костюме Bottega Veneta и бежевый туфлях-лодочках — идеальное сочетание для современной женщины.

«Разрушитель» — работа режиссера Карин Кусамы, которая трудилась над созданием сериала «Миллиарды». Николь Кидман играет женщину-следователя, которой предстоит вспомнить времена работы под прикрытием. Героиня Кидман, терзаемая собственными демонами, вынуждена вернуться к пугающему прошлому.