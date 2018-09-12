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Как стать моделью в 95 лет
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Как стать моделью в 95 лет 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Часто люди бросают даже не начатое дело, считая, что у них уже нет достаточно времени, чтобы добиться успеха. Однако 95-летняя Эрнестина Штольберг из Вены стала ярким примером того, что возраст не должен быть помехой желанию.
Эта элегантная и утонченная женщина, которую вряд ли кто-то решится назвать пенсионеркой, сумела стать весьма востребованной моделью уже когда ее возраст приблизился к сотне.
Смена профессии для женщины произошла достаточно плавно, поскольку она с молодости имела связь с миром шоу-бизнеса. В 1930-х она выступала вместе с труппой на сцене театра, хотя в тот период такого рода шоу классифицировались как провокационные.
Перед нападением Германии на Европу Штольберг повезло уехать в Буэнос-Айрес. Вдали от яростного истребления евреев девушка была почти в безопасности. После прекращения боевых действий Эрнестина связала жизнь с управляющим танцевальной труппы, где она выступала, после чего смогла вернуться в Вену.
Жизнь ее протекала спокойно и она не гналась за славой, но известность сама настигла женщину. Однажды она выгуливала собаку по знакомому маршруту и встретила хозяина местного магазина с одеждой. Он предложил соседке примерить несколько нарядов для фотосъемки.
Маркус Штрассер отметил, что плодотворного сотрудничество не получилось бы с какой-то рядовой старушкой с улицы, но в случае с Эрнестиной существовало доверие. Сотрудничество получилось плодотворным, а женщина показала свое умение позировать.
Маркус отметил, что Штольберг полна энергии, и ее опыт выступлений на сцене способствует успеху в модельном бизнесе. Дама постоянно проводит время в магазине соседа, когда тот считает это своего рода живой рекламой его продукции. Женщина знакома со многими постоянными клиентами и может найти подход к новым.
Эрнестина не боится надеть вызывающие и молодежные наряды, в который не осмелиться выйти на улицу ни одна 95-летняя старушка. Кроме того, в зависимости от образа меняется ее поза и выражение лица, что делает Эрнестину идеальной моделью.
Маркус отмечает, что ее не нужно поправлять или что-то менять, поскольку она странным образом чувствует каждую вещь.
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