Муза: 5 самых стильных нарядов Винни Харлоу

Если и носить деним этой осенью, …

… то только так, как это делает Винни . Джинсы «скинни» новая модель Victoria's Secret сочетает с рубашкой другого тона и экстравагантными туфлями с острым носом на каблуке. Зачет!

Перья, перья, перья…

… — им Винни отдает дань уважения в своем самом нереальном луке — с черными короткими шортами по фигуре, экстравагантным топом и высокими ботфортами.

Анималистичный принт…

… полностью завладел модным рынком, и, весна 2019 не станет исключением (судя по новым коллекциям дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке). Вот Винни и демонстрирует один из вариантов, как применить тренд в реальной жизни — для похода на вечеринку модель выбирает брюки из кожи питона и сочетает с нюдовым топом и кожаной курткой. А очки с цветными линзами идеально весь образ завершают.

Много кожи и винила не бывает…

… — подумала Винни Харлоу и надела черные кожаные ботфорты с паркой из винила вместо платья. Но главной деталью образа точно можно считать красный берет, без которого весь лук смотрелся бы более скучно. Берите на заметку этой осенью!

Бахрома…

… станет главным трендом следующего весенне-летнего сезона. Поэтому уже пора к ней присматриваться. А вдохновение ищем у Винни — она уже опробовала новый тренд на себе. Взгляните хотя бы на этот комбинезон — в нем она как настоящий ангел!