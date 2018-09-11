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Муза: 5 самых стильных нарядов Винни Харлоу
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Муза: 5 самых стильных нарядов Винни Харлоу 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Если и носить деним этой осенью, …
… то только так, как это делает Винни. Джинсы «скинни» новая модель Victoria's Secret сочетает с рубашкой другого тона и экстравагантными туфлями с острым носом на каблуке. Зачет!
Перья, перья, перья…
… — им Винни отдает дань уважения в своем самом нереальном луке — с черными короткими шортами по фигуре, экстравагантным топом и высокими ботфортами.
Анималистичный принт…
… полностью завладел модным рынком, и, весна 2019 не станет исключением (судя по новым коллекциям дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке). Вот Винни и демонстрирует один из вариантов, как применить тренд в реальной жизни — для похода на вечеринку модель выбирает брюки из кожи питона и сочетает с нюдовым топом и кожаной курткой. А очки с цветными линзами идеально весь образ завершают.
Много кожи и винила не бывает…
… — подумала Винни Харлоу и надела черные кожаные ботфорты с паркой из винила вместо платья. Но главной деталью образа точно можно считать красный берет, без которого весь лук смотрелся бы более скучно. Берите на заметку этой осенью!
Бахрома…
… станет главным трендом следующего весенне-летнего сезона. Поэтому уже пора к ней присматриваться. А вдохновение ищем у Винни — она уже опробовала новый тренд на себе. Взгляните хотя бы на этот комбинезон — в нем она как настоящий ангел!
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