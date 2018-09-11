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Раскрыт секрет популярности футболок Levi's
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Раскрыт секрет популярности футболок Levi's 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Эксперты моды объяснили популярность футболок с фирменным логотипом американской компании Levi’s. Об этом сообщает The Guardian.
«Когда историки будут вспоминать лето 2018 года, они назовут аномальную жару, Чемпионат мира и футболки Levi’s», — пошутили модные редакторы и назвали эту вещь стильной и в то же время непретенциозной.
По мнению издания, одна из причин высокого спроса на футболку Levi’s заключается в том, что она стала идеальным бюджетным аналогом футболки бренда Supreme. Кроме того, она широко доступна: ее можно купить в магазинах John Lewis, Debenhams, Topman, заказать на Asos или на Amazon.
Представители бренда Levi’s заявили, что во втором квартале 2018 года их онлайн-продажи выросли на 19 процентов.
В мае эксперты модной индустрии выяснили, что женщины переплачивают до 45 процентов по сравнению с мужчинами за аналогичные предметы одежды одних и тех же производителей. К такому выводу они пришли, проанализировав стоимость базовой белой футболки у различных масс-маркетных брендов в магазинах на территории Великобритании.
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