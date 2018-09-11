В ДЛТ откроется выставка Саши Фроловой — ученицы Андрея Бартенева с проектами для Dolce & Gabbana и Версальского дворца

Арт-объекты сюрреалиста Саши Фроловой, известной своими «надувными костюмами», продолжают путешествовать по Петербургу: после установки батута на Новой Голландии она открывает персональную выставку в ДЛТ — сразу с 14 работами. Одной из них станет воздушная скульптура в фирменном оранжевом цвете универмага, которая будет встречать гостей на 1 этаже и продолжит концепцию нового сезона «Art meets Fashion» («Когда искусство встречается с модой»). О том, зачем идти на выставку Саши Фроловой, нам рассказал ее учитель — самый эпатажный художник России Андрей Бартенев

Андрей Бартенев художник

Саша Фролова работала со мной на протяжении десяти лет, ассистируя в огромном количестве разных проектов и стала моей ученицей, одним из самых мощных последователей и ярким самостоятельным художником с уникальным и узнаваемым стилем. Саша синтезирует перфоманс и скульптуру, продолжая направление «движущейся скульптуры» ― именно к нему можно отнести надувные костюмы и арт-обекты из латекса, которые Саша создает для своих изобразительных спектаклей. Гибкость, подвижность, текучесть, биоморфность, которые Саша пропагандирует в своем искусстве, ― это свойства, которые станут ключевыми в жизни будущих поколений. Ее выставка — энергетический коктейль, стимулирующий фантазию и открывающий зрителю новый визуальный опыт в мире пластической, цветной, эфемерной реальности.

В этом году Саша выступала на открытии сезона в садах Les Jardins D’Etretat в Нормандии, после чего на ее «инстаграм» подписались дизайнеры Dolce & Gabanna и предложили сделать перфоманс на торжественном ужине после кутюрного показа Alta Sartoria. Об этом художница рассказала в новом сентябрьском номере «Собака.ru»: «Фэшн-публика на этом показе — вот отдельный перформанс, вот где настоящий карнавал. Столько разряженных, нарядных гостей я не видела никогда! Необъятный человек-пайетка, рядом с ним худой бородач в тотальном леопарде, блондинка в пышном платье как у Золушки, брюнетка в сияющих ботфортах, шортах и перьях. Пришлось не отставать, и после своего перформанса я танцевала на дискотеке до трех ночи в золотом платье».

Что: выставка Саши ФроловойГде: универмаг ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21-23 Когда: 13 сентября — 1 ноября