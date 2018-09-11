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10 самых стильных звезд на Неделе моды в Нью-Йорке
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10 самых стильных звезд на Неделе моды в Нью-Йорке 

Я Покупаю 57 минут назад
Фото: Я Покупаю
Неделя моды в Нью-Йорке в разгаре! На этот раз никаких шокирующих показов и вещей, что могли лишь присниться дизайнерам в бреду, а только благородные силуэты, спокойные тона и плавные сочетания. И гости приходят, как правило, такие же — красивые, статные, в лаконичных образах. Собрали для вас 10 самых стильных звезд, которые засветились на первом ряду модных шоу на этой неделе.
Кейт Босуорт в Proenza Schouler на шоу этого бренда
Иман (вы поверите, что модели 63 года?) в Brandon Maxwell ​на показе этого бренда
Хейли Болдуин в Carolina Herrera на показе этого бренда
Роузи Хантингтон-Уайтли в The Row на гала-ужине BoF500 Gala​
Приянка Чопра в Longchamp на показе этого бренда
Оливия Палермо в Carolina Herrera на показе этого бренда
Кейт Мосс и Кендалл Дженнер, обе в Longchamp
Бри Ларсон в Rodarte на показе этого бренда
Наоми Кэмпбелл на шоу Studio 189  Еще новости за сегодня:
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