50 стильных пальто, которые окажутся незаменимыми в ближайшие полгода

Назвать одну-единственную тенденцию для пальто невозможно. Даже в нашей галерее вы заметите, насколько расходится фантазия дизайнеров, как должна выглядеть девушка осенью. Классика, конечно, всегда в моде, и вы не прогадаете, если выберете однотонное двубортное пальто с заметными пуговицами, модель с запахом и с широким воротником или короткое пальтишко в клетку. Приближенное к классике пальто, но с объемными рукавами можно найти у Prada и Loewe.

Если хочется чего-то большего, обращайте внимание на модели со смешанными принтами, тканями, асимметричных фасонов, с заметными деталями. Например, пальто с анималистичным принтом голубого оттенка или в сочетании со змеиным паттерном показали Kenzo и Tom Ford. Многослойные плащи и парки стоит искать у Sacai. А примеры с необычными деталями — у Marni, Loewe и Coach.

Фото: IMAXTREE