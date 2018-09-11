Ещё
50 стильных пальто, которые окажутся незаменимыми в ближайшие полгода
Далее:
Читайте также:
Ещё

50 стильных пальто, которые окажутся незаменимыми в ближайшие полгода 

Harper’s Bazaar 41 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Назвать одну-единственную тенденцию для пальто невозможно. Даже в нашей галерее вы заметите, насколько расходится фантазия дизайнеров, как должна выглядеть девушка осенью. Классика, конечно, всегда в моде, и вы не прогадаете, если выберете однотонное двубортное пальто с заметными пуговицами, модель с запахом и с широким воротником или короткое пальтишко в клетку. Приближенное к классике пальто, но с объемными рукавами можно найти у Prada и Loewe.
Если хочется чего-то большего, обращайте внимание на модели со смешанными принтами, тканями, асимметричных фасонов, с заметными деталями. Например, пальто с анималистичным принтом голубого оттенка или в сочетании со змеиным паттерном показали Kenzo и Tom Ford. Многослойные плащи и парки стоит искать у Sacai. А примеры с необычными деталями — у Marni, Loewe и Coach.
Фото: IMAXTREE
Harper’s Bazaar: последние новости
10 самых откровенных платьев звезд, которые вошли в историю Все оттенки весны: нежно-розовые, бежевые и голубые наряды в новой коллекции Tibi Чувствуй себя как дома: музы Chanel отдыхают в парижском Ritz
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летучая сразила экстремальным декольте24
Вещи, которые приносят беду10
Как посудомоечные машины могут навредить здоровью7
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость43
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение