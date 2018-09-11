Диалог культур, временной конфликт и преемственность поколений: смотрим философский показ 3.1 Phillip Lim

Кто-то вдохновляется образом современной сильной женщины, кто-то ищет вдохновение в далеком прошлом, а вот американский дизайнер Филлип Лим еще не определился. Его новая коллекция сезона весна-лето — 2019, представленная в рамках Недели Моды в Нью-Йорке, это философский дуализм двух мировоззрений.

Прародительница человечества, родоначальница жизни на земле — за всем стоит образ женщины. По крайней мере, так считает Филлип Лим. Дикая амазонка стала музой новой коллекции дизайнера. Но, видимо, не зря мужчин обвиняют в полигамии — древней женщины модельеру было мало, образ кокетки из 60-х тоже четко прослеживается в коллекции. И хотя источники для вдохновения очень разноплановые, они не противопоставляются друг другу, а сливаются в один цельный образ, образуя крепкую нить преемственности поколений.

Аутентичные меха, сложные текстуры, бахрома, короткие топы — древняя женщина в коллекции 3.1 Phillip Lim получилась на удивление стильной. Однако образы из 60-х ничуть ей не уступают: поразительно откровенные наряды, эклектичный металлик, как отсылка к научному прогрессу — главной идеи того времени, и идеальный белый. Контраст коллекции намного глубже эстетической составляющей: в ее основе лежит постоянная борьба времени, поколений, которая будет существовать, пока существуем мы.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Vogue.com