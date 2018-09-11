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Жилеты вместо блуз, сарафаны вместо жакетов и другие оригинальные решения для осени от бренда Objet!
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Жилеты вместо блуз, сарафаны вместо жакетов и другие оригинальные решения для осени от бренда Objet! 

Harper’s Bazaar 27 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Даже самые привычные вещи могут заиграть по-новому, если найти им неожиданное применение. Например, как в новом лукбуке дизайнера молодой московской марки Objet! Оксаны Пертель: здесь модели позируют в расстегнутых сарафанах, надетых поверх мешковатых юбок и топов, и приталенных жилетах, использованных вместо блузок. Каждый образ дополняют хлопковые колготки — бежевые или цвета хакки. Их модельер бренда предлагает носить с плотными носками и сандалиями.
Такая многослойность — отсылка к русским традиционным костюмам, которыми Пертель вдохновлялась при создании осенне-зимней коллекции. Отсюда же — силуэты, характерные для 19 века, и разные вариации шерсти. Так Оксана переосмысливает историческую моду и пытается подружить вещи «из прошлого» с современным гардеробом.
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