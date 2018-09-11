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Назад в 2000: такие заколки носят все (и мы знаем, где их купить)
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Назад в 2000: такие заколки носят все (и мы знаем, где их купить) 

SNCmedia.ru 20 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
База
Начать свою коллекцию заколок (или продолжить ту, которую начали собирать еще в школе) можно с обычных невидимок, которыми сейчас модно закалывать волосы с обеих сторон. Распускайте свободомыслий шевелюру, делайте прямой рядок и добавляйте аксессуары — образ с подиума почти готов.
Девчачий настрой
Поклонницы женственного стиля трепещите — в новом сезоне актуальны заколки со стразами, жемчугом и цветами. Это может быть как одна заколка, так и целый сет. А мы любит добавлять их к луку с минималистичным платьем и, например, грубыми ботинками или с сапогами в ковбойском стиле — получится очень удачный контраст стилей.
Буквы
А эти заколки просто взорвали модный мир, не оставив никого равнодушным. Заколки с буквами — must have сезона, который уже успели полюбить близняшки Сими и Хейз, Лиса из Blackpink и многие модные гуру. Самый актуальный лук — заколоть этим аксессуаром волосы с одной стороны. А найти такие можно у Ashley Williams. На сайте бренда доступна заколка с надписью «GIRLS». Спешите, пока их не раскупили!
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