Назад в 2000: такие заколки носят все (и мы знаем, где их купить)

База

Начать свою коллекцию заколок (или продолжить ту, которую начали собирать еще в школе) можно с обычных невидимок, которыми сейчас модно закалывать волосы с обеих сторон. Распускайте свободомыслий шевелюру, делайте прямой рядок и добавляйте аксессуары — образ с подиума почти готов.

Девчачий настрой

Поклонницы женственного стиля трепещите — в новом сезоне актуальны заколки со стразами, жемчугом и цветами. Это может быть как одна заколка, так и целый сет. А мы любит добавлять их к луку с минималистичным платьем и, например, грубыми ботинками или с сапогами в ковбойском стиле — получится очень удачный контраст стилей.

Буквы

А эти заколки просто взорвали модный мир, не оставив никого равнодушным. Заколки с буквами — must have сезона, который уже успели полюбить близняшки Сими и Хейз, Лиса из Blackpink и многие модные гуру. Самый актуальный лук — заколоть этим аксессуаром волосы с одной стороны. А найти такие можно у Ashley Williams. На сайте бренда доступна заколка с надписью «GIRLS». Спешите, пока их не раскупили!