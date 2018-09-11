Ещё
20-летняя Алина Цыганова представила новую коллекцию в Нью-Йорке. Поддержать ее пришел сам Херон Престон
Далее:
Читайте также:
Ещё

20-летняя Алина Цыганова представила новую коллекцию в Нью-Йорке. Поддержать ее пришел сам Херон Престон 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Алина Цыганова основала собственный бренд Subterranei, когда ей было всего 19. Дочка Оксаны Бондаренко, хозяйки шоурума «Ли-Лу», училась во флоентийском Polimoda, практиковалась в Off-White и, открыв корнер в ЦУМе, переехала в Нью-Йорк, где успешно представила свою новую весенне-летнюю коллекцию. Презентация состоялась в арт-пространстве Storefront for Ar t& Architecture. Среди гостей вечера были Херон Престон, Марина Линчук, Шариз Гутиерез, Аня Зюрова, Инга Рубинштейн и многочисленные друзья молодого дизайнера.
«Я вдохновлялась изображениями заброшенных урбанистических и промышленных пейзажей, отголосками уличного арта, граффити и романтизированным представлением о холодных бетонных конструкциях. Центральной темой коллекции стали «голос улиц» и желание рассказывать о ежедневной борьбе человека с самим собой, а также с внешним миром», — рассказала о работе над коллекцией Алина. Вещи нового сезона отличаются строгими и чистыми линями, угловатыми силуэтами с «боевым» характером, а доминирующий черный разбавлен оттенками бордового и бело-кремового.
Harper’s Bazaar: последние новости
10 самых откровенных платьев звезд, которые вошли в историю Максимальный разрез: Рози Хантингтон-Уайтли в соблазнительном образе Такая разная Блейк Лайвли: актриса сменила 5 брючных костюмов за один день
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Романы супермоделей 90-х, о которых мы забыли3
Вещи, которые приносят беду11
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость43
Летучая сразила экстремальным декольте30
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение