20-летняя Алина Цыганова представила новую коллекцию в Нью-Йорке. Поддержать ее пришел сам Херон Престон

Алина Цыганова основала собственный бренд Subterranei, когда ей было всего 19. Дочка Оксаны Бондаренко, хозяйки шоурума «Ли-Лу», училась во флоентийском Polimoda, практиковалась в Off-White и, открыв корнер в ЦУМе , переехала в Нью-Йорк, где успешно представила свою новую весенне-летнюю коллекцию. Презентация состоялась в арт-пространстве Storefront for Ar t& Architecture. Среди гостей вечера были Херон Престон, Марина Линчук , Шариз Гутиерез, Аня Зюрова, Инга Рубинштейн и многочисленные друзья молодого дизайнера.

«Я вдохновлялась изображениями заброшенных урбанистических и промышленных пейзажей, отголосками уличного арта, граффити и романтизированным представлением о холодных бетонных конструкциях. Центральной темой коллекции стали «голос улиц» и желание рассказывать о ежедневной борьбе человека с самим собой, а также с внешним миром», — рассказала о работе над коллекцией Алина. Вещи нового сезона отличаются строгими и чистыми линями, угловатыми силуэтами с «боевым» характером, а доминирующий черный разбавлен оттенками бордового и бело-кремового.