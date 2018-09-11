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Звёздный десант: Саша Пивоварова, Кайя Гербер и Эмбер Валетта в огромных сапогах вышли на подиум Proenza Schouler
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Звёздный десант: Саша Пивоварова, Кайя Гербер и Эмбер Валетта в огромных сапогах вышли на подиум Proenza Schouler 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Можно сказать, что весенне-летнее шоу Proenza Schouler было самым ожидаемым на Неделе моды в Нью-Йорке. А все из-за «парижского отпуска», который дизайнеры бренда взяли на год. Почему показ получился безумно успешным, рассказываем ниже!
Джек Маккалоуа и Лазаро Эрнандеса можно назвать негласными победителями модного нью-йоркского марафона. Год, проведенный в Париже бок о бок с такими брендами, как Chanel и Chtistian Dior, пошел им на пользу. Дизайнеры похоже очень сильно заскучали по бетонным джунглям и взяли эстетику Нью-Йорка за отправную точку вдохновения.
В противовес парижскому кутюру с его кринолинами, шелками и шифоном, основными материалами коллекции стали деним, плотных хлопок и кожа. Своим экстравагантным выбором дизайнеры еще больше сделали акцент на унитарности и концептуальности новых вещей. Безразмерные плотные жилеты, джинсовые куртки из вываренного материала, огромные асимметричные сумки и сапоги деформированного силуэта, в которых на подиум вышла главная звезда этой Недели моды 16-летняя Кайя Гербер, — всё это однозначно станет хитами следующей весны и тотальный sold-out коллекции гарантирован!
Листай скорее нашу галерею и оценивай образы ньюйоркского андеграунда!
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Текст:Дмитрий Полухин
Фото:vogue.com
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