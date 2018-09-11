Кто будет участвовать в шоу Victoria's Secret в этом году? От девушки с витилиго до «виртуальной модели»

Ежегодное шоу Victoria’s Secret состоится уже в ноябре — и если место перфоманса пока держат в секрете, то основных участниц бренд уже огласил. Среди девушек, успешно прошедших кастинг, — модель с пигментацией кожи Винни Харлоу , «Мисс Теннесси» среди тинейджеров Софи Грейс Ровенстин, новое лицо Armani Beauty Барбара Палвин и афроамериканка, которую из-за кукольной внешности считают виртуальной моделью, Даки Тот. Они выступят на подиуме вместе с «ангелами» Victoria's Secret Тейлор Хилл, Эльзой Хоск , Адрианой Лимой, Жозефин Скривер и Лаис Рибейро. Винни Харлоу Лорена Рэй Девон Виндзор Софи Грейс Ровенстин Джози Кансеко Даки Тот Келси Мерритт Ясмин Вейналдум Майя Коттон Уиллоу Хэнд Барбара Палвин Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.