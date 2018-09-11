Гейши, самураи и журавли в новой «восточной» коллекции Кати Добряковой

Летом Катя Добрякова представила поклонникам своего бренда наряды с «африканскими» принтами. С наступлением осени дизайнер решила переключиться на азиатские мотивы и взяла курс на Японию, Китай и Корею. Так, в осенне-зимнюю коллекцию она включила пальто и жакеты на манер кимоно, джинсы с вышитыми журавлями, платья и юбки, напоминающие наряды гейш, а также свитшоты и куртки из денима с красноречивыми изображениями самураев и гейш. Цветовая гамма коллекции — от нежных пастельных оттенков до насыщенных и сочных.

При создании нарядов модельер пыталась найти компромисс между реалиями обычной жизни современной девушки и важными восточными традициями. У нее это точно получилось: теперь всем тем, кто хочет привнести в свой будничный стиль немного колорита, достаточно отправиться на шопинг в бутик Добряковой. В ближайшее время осенне-зимние вещи поступят в продажу.