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Стефано Габбана назвал свадебное платье Кьяры Ферраньи «дешевкой»
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Стефано Габбана назвал свадебное платье Кьяры Ферраньи «дешевкой» 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Стефано Габбана обиделся, когда его знаменитая соотечественница Кьяра Ферраньи заказала свадебное платье не Dolce & Gabbana, а креативному директору Dior Марии Грации Кьюри. Иначе как объяснить, что дизайнер оставил нелестный комментарий под фотографией счастливой невесты на странице журнала Harper's Bazaar UK в Instagram. «Дешевка», — коротко прокомментировал Стефано подвенечный наряд, вызвав гнев подписчиков издания, которые тут же поспешили заступиться за девушку. «Грубо и бестактно, — ответили они. — Дешевка — это твое поведение».
Стефано Габбана позволяет себе грубые и нетолерантные высказывания уже не в первый раз. В прошлом году он парировал, что сексуальные домогательства нельзя назвать насилием, и обозвал Селену Гомес «уродливой».
Между тем свадебное платье Dior Couture из тончайшего белоснежного тюля, которое, по мнению Стефано, выглядит как «дешевка», попало во все ведущие журналы о моде как одно из самых красивых свадебных творений последнего времени. На создание наряда ушло 1 600 часов ручной работы и 400 метров ткани.
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