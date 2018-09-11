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Эстетика бохо и флорентийский шик: смотрим новую коллекцию Zimmermann
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Эстетика бохо и флорентийский шик: смотрим новую коллекцию Zimmermann 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Подобно опыту в лаборатории, в новом сезоне Никки и Симона Зиммерманн соединили несоединимое: стилистику хиппи, орнаменты эпохи барокко, спортшик и объем 80-х. Как результат — интригующий показ Zimmermann, сезона весна-лето — 2019, прошедший в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Австралийки Зиммерманн, однозначно знают толк в летней одежде и поэтому не боятся брать на себя ответственность за модные безумные эксперименты. Несмотря на то что в их коллекциях так много творческого полета, вещи получаются максимально носибельными. В новом сезоне дизайнеры Zimmermann черпали вдохновение в истории искусств и эстетике родных краев Австралии: хлопковые блузы с монументальными аппликациями эпохи барокко и струящиеся платья макси в стилистике хиппи стали доминирующими вещами в коллекции. Помимо золотого и белого, в коллекции удачно соседствуют такие цвета, как красный, синий, небесно-голубой и горчичный.
Модные эксперименты не закончились на этапе смешения стилей и продолжились в крое вещей. Сложные вариации аппликаций из разных тканей, асимметричные юбки и топы и смешение пропорций — все это воплощено в новой коллекции бренда.
Листай нашу галерею и оценивай творения австралийских сестер-дизайнеров!
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Текст:Дмитрий Полухин
Фото:vogue.com
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