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Анджелина Джоли занялась спортом
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Анджелина Джоли занялась спортом 

Sunmag 39 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Анджелина Джоли — не одна из тех звезд, которых можно увидеть в легинсах и кроссовках. Порой кажется, что даже перед тем, как просто выйти в супермаркет, она тщательно продумывает свой образ и в зависимости от настроения выбирает или черный комплект, или бежевый, и это всегда платье или костюм. Это мы к тому, что никогда не видели Анджелину в спортивной форме. До этой недели, когда она попала в объективы папарацци — нет, не в трениках (не все сразу!) — в кроссовках и легинсах. В таком виде Энджи возвращалась с хайкинга вместе с детьми Шайло, Вивьен, Ноксом и Захарой. Спортивный образ знаменитая мама дополнила любимыми очками-авиаторами, соломенной шляпой и джемпером, который красиво повязала на талии.
Как оказалось, долгие пешие прогулки по горной местности Анджелина полюбила после развода с Брэдом Питтом. Такой вид активности не только полезен для здоровья, но и помогает укрепить отношения с детьми и наладить с ними необходимый контакт.
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