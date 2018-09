Это что-то новое: коллекция косметики Ким Кардашьян, в которой нет средств для контуринга!

Вчера Ким Кардашьян (37) анонсировала запуск новой коллекции косметики The Cherry Blossom Collection. В нее вошли палетка теней, три оттенка румян, восемь помад и три карандаша для губ. Стоимость всей коллекции 260 $. Все средства представлены в ягодных, нежно-розовых и вишневых оттенках (как и следует из названия).

10 Сен 2018 в 3:11 PDT «Моя новая коллекция Cherry Blossom навеяна любовью к красивым розовым деревьям», — написала звезда под своим фото, где она позирует в цветах сакуры.

My new Cherry Blossom Collection is almost here and is inspired by my love for the pretty pink-colored trees (Chi’s baby shower was cherry blossom themed!) 🌸 The collection includes a 10-pan eyeshadow palette, 3 blushes, 8 lipsticks and 3 lip liners in shades of pretty pinks and berries 💕 So excited for you guys to get this beautiful collection! @kkwbeauty

10 Сен 2018 в 12:04 PDT Новинки поступят в продажу 14 сентября и будут доступны на официальном сайте.

