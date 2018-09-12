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Фото: Кайли Дженнер презентовала новую серию кедов Adidas Originals Falcon
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Фото: Кайли Дженнер презентовала новую серию кедов Adidas Originals Falcon 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Не так давно стало известно, что Кайли Дженнер «переметнулась» из Puma в стан прямого конкурента, Adidas, и уже успела стать лицом новой линейки кедов Adidas Originals Falcon. Ее-то реалити-звезда и представила на промо-мероприятии, прошедшем в Лос-Анджелесе.
Организаторы презентации подошли к мероприятию креативно, переоборудовав автозаправку в стиле девяностых — с неоновыми вывесками и прочими узнаваемыми атрибутами эпохи; даже обычные холодильники под напитки в магазине на заправке использовали в качестве выставочных стендов для кроссовок.
Вот как все это выглядело:
попкорнnews
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