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Модные тенденции: 24 уютных и стильных пальто на осень
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Модные тенденции: 24 уютных и стильных пальто на осень 

Fraufluger.ru 43 минуты назад
Фото: Fraufluger.ru
Лучший способ укрыться от осеннего дождя и ветра — прикупить стильное пальто. Мы уже рассказывали про кейпы и тренчи, вошедшие в тренды этой осени, но осталось еще несколько остромодных вариаций пальто прямиком с подиумов, которые только и ждут своих появлений на улицах. Модные тенденции: 24 уютных и стильных пальто на осеньПлюшевое пальто
Самое уютное пальто, которое нам предлагают носить уже  несколько сезонов подряд, — плюшевое (или же пальто плюшевого мишки). Опуская
стилевые моменты и неподдельный комфорт, стоит сказать, что такие пальто сделаны из искусственного меха. Что еще нужно осенью, когда весь модный мир пытается отказаться от натуральных мехов?
Пальто-халат
Другая вполне уютная осенняя обновка, которая имеет все  шансы появиться в нашем гардеробе — пальто-халат. Летом они тоже были в моде,
как очередная дань пижамному стилю, а ближе к холодам набирают в весе и объеме,
утепляются и часто выглядят как халат, в который можно закутаться после ванны.
Кожаное пальто
Отказавшись от меха, дизайнеры не спешат списывать со счетов
натуральную кожу, поэтому осенью она действительно правит модным балом. В  выборе кожаного пальто нас никто не ограничивает, поэтому фасоны могут быть
совершенно разные — длинные, как у Тринити в «Матрице», кроваво-красные,
короткие или ковбойские.
Джинсовое пальто
Если испытываете сильную ностальгию по ушедшим модным
декадам, то можете вернуть, например, 90-е с помощью пальто из денима.
Джинсовые куртки уже порядком надоели, а пальто будет выглядеть менее избито и  поможет собрать незаезженные джинсовые тотал-луки. Такие сейчас как раз в моде.
Пальто-франкенштейн
Осенью не сдает своих позиций тренд из 80-х на вещи-франкенштейны.
Вновь появившись в весенних коллекциях этого года, он продолжает завоевывать
внимание дизайнеров, переходя с легких платьев-рубашек на осенние пальто. К созданию
таких моделей, конечно же, не приложил руку сам доктор Франкенштейн. Все дело в  том, что они, подобно его главному творению, собранному из человеческих тел,
сшиты из разных кусков ткани.
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