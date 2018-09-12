Модные тенденции: 24 уютных и стильных пальто на осень

Лучший способ укрыться от осеннего дождя и ветра — прикупить стильное пальто. Мы уже рассказывали про кейпы и тренчи, вошедшие в тренды этой осени, но осталось еще несколько остромодных вариаций пальто прямиком с подиумов, которые только и ждут своих появлений на улицах. Модные тенденции: 24 уютных и стильных пальто на осеньПлюшевое пальто

Самое уютное пальто, которое нам предлагают носить уже несколько сезонов подряд, — плюшевое (или же пальто плюшевого мишки). Опуская

стилевые моменты и неподдельный комфорт, стоит сказать, что такие пальто сделаны из искусственного меха. Что еще нужно осенью, когда весь модный мир пытается отказаться от натуральных мехов?

Пальто-халат

Другая вполне уютная осенняя обновка, которая имеет все шансы появиться в нашем гардеробе — пальто-халат. Летом они тоже были в моде,

как очередная дань пижамному стилю, а ближе к холодам набирают в весе и объеме,

утепляются и часто выглядят как халат, в который можно закутаться после ванны.

Кожаное пальто

Отказавшись от меха, дизайнеры не спешат списывать со счетов

натуральную кожу, поэтому осенью она действительно правит модным балом. В выборе кожаного пальто нас никто не ограничивает, поэтому фасоны могут быть

совершенно разные — длинные, как у Тринити в «Матрице», кроваво-красные,

короткие или ковбойские.

Джинсовое пальто

Если испытываете сильную ностальгию по ушедшим модным

декадам, то можете вернуть, например, 90-е с помощью пальто из денима.

Джинсовые куртки уже порядком надоели, а пальто будет выглядеть менее избито и поможет собрать незаезженные джинсовые тотал-луки. Такие сейчас как раз в моде.

Пальто-франкенштейн

Осенью не сдает своих позиций тренд из 80-х на вещи-франкенштейны.

Вновь появившись в весенних коллекциях этого года, он продолжает завоевывать

внимание дизайнеров, переходя с легких платьев-рубашек на осенние пальто. К созданию

таких моделей, конечно же, не приложил руку сам доктор Франкенштейн. Все дело в том, что они, подобно его главному творению, собранному из человеческих тел,

сшиты из разных кусков ткани.

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