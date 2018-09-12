Бритоголовая правнучка Эрнеста Хемингуэя стала звездой показа Coach в Нью-Йорке

Стиль вестерн, викторианская эпоха и спортивный oversize — именно эти элементы точнее всего характеризуют новую коллекцию сезона весна-лето — 2019 бренда Coach 1941, показ которого прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Настроение показа бренда Coach 1941 больше напоминало не модное шоу, а фестиваль электронной музыки Burning Man, который недавно прошел в Калифорнии. Привычный всем пластиковый подиум сменился на песчаное поле с металлической инсталляцией в виде динозавра. да и сами образы, представленные дизайнером Стюартом Веверсом , выглядят как классические look'и для вечеринки в пустыне: кожаные куртки, грубые ботинки из замши и платья или костюмы в стилистике бохо.

В этом сезоне коллекция наполнена особым шармом и переосмыслением свободного американского стиля. Виверс представил новую банду романтиков, мечтателей-революционеров, которые путешествуют по безграничным аутентичным пустынным просторам Америки. Традиционные для бренда вестер мотивы реализованы практически в каждой вещи. особое внимание дизайнер уделил верхней одежде. Байкерские косухи представлены на показе в различных вариациях: с длинной бахромой, без рукавов, из металлизированной кожи и со вставками из других разноцветных материалов. Невозможно не отметить и обращение в викторианскому стилю, который прошел лейтмотивом через весь показ: объемные жабо на блузах в стиле 70-ых и на платьях-макси, жакеты-камзолы, обильный декор вещей рюшами, вышивками и вставками — всё это добавило романтичности и легкости тяжелому американскому ковбойскому стилю показа.

Кстати, в коллекции Coach можно заметить и принты с героями Dianey, конечно, значительно переработанными. «Мультяшки» стали не такими милыми и очень органично вписались в весенне-летнюю линейку.

Если к Кайе Гербер мы уже успели привыкнуть, и ее появление на подиуме кажется уже само-собой разумеющимся, то Coach все-таки нашел, чем удивить. Закрывала показ правнучка великого американского писателя Эрнеста Хемингуэя Дри: девушка вышла на подиум в стильном белом худи и с бритой головой.

Среди звездных гостей в первом ряду были замечены Анна Винтур , Вупи Голберг, амбассадор и приглашенный дизайнер бренда певица Селена Гомес, Каролин Вриланд и многие другие.

Листай нашу галерею и изучай вещи из новой коллекции Coach 1941!

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Текст:Дмитрий Полухин

Фото:vogue.com, архивы пресс-служб