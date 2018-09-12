Эталонные вечерние платья, юбки «из платков» и женственные будничные наряды в коллекции Oscar De La Renta 

Модный Дом Oscar De La Renta всегда славился своими вечерними платьями. И в весенне-летней коллекции марки, без сомнения, можно найти новые «жемчужины», которые наверняка пополнят списки самых желанных нарядов для красных дорожек. Из летящего полупрозрачного шелка и кружева, с тонкими перьями на подолах и вдоль вырезов, с ручной вышивкой, с камнями и пайетками — эти вещи многие мировые знаменитости наверняка выберут для посещения знаковых светских мероприятий. Но и про вещи для будней Лаура Ким и Фернандо Гарсия не забыли: модельеры сделали акцент на блузах с объемными рукавами, женственных узких юбках, широких брюках, приталенных комбинезонах. Многие вещи дизайнеры выполнили будто из пестрых шелковых платков: в частности, многие юбки и платья словно родились после того, как кто-то из модельеров слегка небрежно повязал их на модели. И, разумеется, какая весна без элегантных пальто и строгих жакетов: в этих элементах гардероба в коллекции также не обошлось. Что же касается цветовых решений, то здесь Ким и Гарсия поддержали своих коллег по индустрии и не поскупились на насыщенный желтый, нежные пастельные оттенки, белый и черный.