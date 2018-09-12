Какие кейпы выбрать на эту осень и с чем сочетать

Когда совершаешь покупки в начале осени, хорошо подумай насчет выбора верхней одежды. Место надоевших парок и ветровок в сердцах модниц в этом сезоне просто обязан занять элегантный и стильный кейп. Самые актуальные модели таких накидок во всех ценовых категориях ищи в этой подборке от WMJ.ru

Классический кейп пришел к нам из далекого прошлого: его использовали еще во времена средневековой Англии. Для путников и монахов этот предмет одежды служил защитой от дождя и ветра. Спустя столетия мало что поменялось: кейп до сих пор считается очень удобным и функциональным видом верхней одежды.

Сейчас под кейпом принято подразумевать пальто трапециевидной формы без рукавов с акцентами по линии плеч. Кстати говоря, у такого фасона много достоинств: кейп средней длины ловко скроет недостатки фигуры и при этом создаст исключительно стильный силуэт.

Но особенно эта вещь хорошо смотрится на миниатюрных и хрупких девушках: кейп создаст нужный объем и сделает образ более винтажным. А укороченный вариант накидки подойдет даже к вечернему наряду. Убедитесь сами — кейп абсолютно универсален!

WMJ.RU

Комбинировать такую накидку с другими элементами гардероба совсем несложно, главное — знать несколько нюансов. Например, надевая кейп, вы лишаетесь возможности носить сумку на плече, так что лучше выбирайте модель с короткими ручками. А если вы хотите создать элегантный и женственный образ, то добавьте к своему наряду длинные перчатки до середины предплечья и берет с козырьком.

С точки зрения пропорций такую вещь, как кейп, лучше всего сочетать с утягивающим низом — это могут быть джинсы скинни, брюки-дудочки или юбки-карандаши. Но если вы хотите создать особенный образ и перевоплотиться в ретро-диву, то надевайте кейп с длинной юбкой или макси-платьем! Синие или черные джинсы, объемный свитер и ботильоны на каблуке станут отличным дополнением к однотонной или принтованной накидке.

Если для кейпов еще рано, то для пончо уже точно настало время. Эти два предмета гардероба очень похожи, но второй вариант больше подойдет для теплой осени. Кстати говоря, пончо абсолютно универсальная вещь: она идеальна для прогулок с друзьями, повседневных дел и даже светских мероприятий.

Мягкая ткань и струящаяся фактура вещи делают образ более расслабленным, поэтому вязаную накидку можно легко комбинировать с повседневной базой. Широкие брюки со стрелкой, объемный свитер пастельного оттенка, белые кроссовки и уютное пончо темного цвета — этой осенью вы будете самой модной!