В стиле Шерлока, шерстяные и не только: какие кейпы выбрать на эту осень и с чем сочетать

Когда совершаешь покупки в начале осени, хорошо подумай насчет выбора верхней одежды. Место надоевших парок и ветровок в сердцах модниц в этом сезоне просто обязан занять элегантный и стильный кейп. Самые актуальные модели таких накидок во всех ценовых категориях ищи в этой подборке от WMJ.ru

Классический кейп пришел к нам из далекого прошлого: его использовали еще во времена средневековой Англии. Для путников и монахов этот предмет одежды служил защитой от дождя и ветра. Спустя столетия мало что поменялось: кейп до сих пор считается очень удобным и функциональным видом верхней одежды.

Сейчас под кейпом принято подразумевать пальто трапециевидной формы без рукавов с акцентами по линии плеч. Кстати говоря, у такого фасона много достоинств: кейп средней длины ловко скроет недостатки твоей фигуры и при этом создаст исключительно стильный силуэт.

Но особенно эта вещь хорошо смотрится на миниатюрных и хрупких девушках: кейп создаст нужный объем и сделает образ более винтажным. А укороченный вариант накидки подойдет даже к вечернему наряду. Убедись сама — кейп абсолютно универсален!

Комбинировать такую накидку с другими элементами гардероба совсем несложно, главное — знать несколько нюансов. Например, надевая кейп, ты лишаешься возможности носить сумку на плече, так что лучше выбирай модель с короткими ручками. А если ты хочешь создать элегантный и женственный образ, то добавь к своему наряду длинные перчатки до середины предплечья и берет с козырьком.

С точки зрения пропорций такую вещь, как кейп, лучше всего сочетать с утягивающим низом — это могут быть джинсы скинни, брюки-дудочки или юбки-карандаши. Но если ты хочешь создать особенный образ и перевоплотиться в ретро-диву, то надевай кейп с длинной юбкой или макси-платьем! Синие или черные джинсы, объемный свитер и ботильоны на каблуке станут отличным дополнением к однотонной или принтованной накидке.

Если для кейпов еще рано, то для пончо уже точно настало время. Эти два предмета гардероба очень похожи, но второй вариант больше подойдет для теплой осени. Кстати говоря, пончо абсолютно универсальная вещь: она идеальна для прогулок с друзьями, повседневных дел и даже светских мероприятий.

Мягкая ткань и струящаяся фактура вещи делают образ более расслабленным, поэтому вязаную накидку можно легко комбинировать с повседневной базой. Широкие брюки со стрелкой, объемный свитер пастельного оттенка, белые кроссовки и уютное пончо темного цвета — этой осенью ты будешь самой модной!

Листай галерею и выбирай свой вариант на осень!

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Текст:Дмитрий Полухин

Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK