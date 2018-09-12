Бесценный дар Москве

12 сентября 1892 года, 126 лет назад, меценат и промышленник Павел Третьяков написал заявление в Московскую городскую думу о передаче в дар городу своей коллекции картин, а также собрания своего брата Сергея.

Братья Третьяковы происходили из старинного, хотя и не очень богатого купеческого рода. После смерти своего отца они успешно продолжили семейное торговое дело. Братья создали знаменитую Большую Костромскую мануфактуру льняных изделий, а также много занимались благотворительностью.

Коллекцию живописи братья Третьяковы начали собирать с середины 1850-х годов, но если Сергей Михайлович занимался этим как любитель, то для Павла Михайловича это стало делом всей его жизни. Свои первые картины — «Искушение» Н. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Худякова — он приобрёл 22 мая 1856 года (эта дата считается днем рождения Третьяковской галереи). Постепенно коллекция разрасталась. С 1867 года она была открыта для посетителей.

12 сентября 1892 года, после скоропостижной смерти Сергея Михайловича, Павел Михайлович написал заявление в Московскую городскую думу о передаче в дар городу своего собрания, а также собрания брата. На тот момент оно уже насчитывало 1287 живописных и 518 графических произведений русской школы, 75 картин и 8 рисунков европейской школы, 15 скульптур и коллекция икон. Городская дума с благодарностью приняла этот дар, и постановила ежегодно выделять пять тысяч рублей на приобретение новых экспонатов. В августе 1893 года «Московская городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых» была торжественно открыта.

Сегодня Третьяковская галерея — это большой музейный комплекс, имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Собрание музея насчитывает свыше 180 тысяч произведений искусства.