Компания «Россювелирторг» представит вторую всероссийскую ювелирную выставку-продажу украшений

Только с 14 по 23 сентября крупнейшие российские заводы продемонстрируют свои коллекции в Первом семейном магазине «Россювелирторг» в ТД «Любинский» по адресу Ленина, 5. Только в эти дни украшения можно приобрести по ценам от производителей. Приглашаем омичей окунуться в мир лучших произведений ювелирного искусства и стать ценителями авторского стиля, колорита и неповторимости.

Выставка-продажа будет проходить 10 дней, поэтому вы можете не только успеть оценить красоту ювелирных произведений, но и приобрести эффектные ювелирные украшения и аксессуары по цене заводов, а также принять участие в розыгрыше призов от партнёров и приза от «Россювелирторг» — бриллиантового колье.

Основные направления экспозиции выставки:

— эксклюзивные ювелирные шедевры от брендов с мировым именем;

— украшения с драгоценными камнями;

— украшения с натуральными камнями и жемчугом;

— украшения с фианитами;

— золотые цепи и браслеты;

— модные серебряные украшения.

14-23 сентября, ул. Ленина, 5, с 10:00 до 20:45.

Вход бесплатный.

Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения на сайте z oloto55.ru или по телефону 8-800-2500-577.

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