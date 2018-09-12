Компания «Россювелирторг» представит вторую всероссийскую ювелирную выставку-продажу украшений 

Только с 14 по 23 сентября крупнейшие российские заводы продемонстрируют свои коллекции в Первом семейном магазине «Россювелирторг» в ТД «Любинский» по адресу Ленина, 5. Только в эти дни украшения можно приобрести по ценам от производителей. Приглашаем омичей окунуться в мир лучших произведений ювелирного искусства и стать ценителями авторского стиля, колорита и неповторимости.
Выставка-продажа будет проходить 10 дней, поэтому вы можете не только успеть оценить красоту ювелирных произведений, но и приобрести эффектные ювелирные украшения и аксессуары по цене заводов, а также принять участие в розыгрыше призов от партнёров и приза от «Россювелирторг» — бриллиантового колье.
Основные направления экспозиции выставки:
— эксклюзивные ювелирные шедевры от брендов с мировым именем;
— украшения с драгоценными камнями;
— украшения с натуральными камнями и жемчугом;
— украшения с фианитами;
— золотые цепи и браслеты;
— модные серебряные украшения.
14-23 сентября, ул. Ленина, 5, с 10:00 до 20:45.
Вход бесплатный.
Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения на сайте z oloto55.ru или по телефону 8-800-2500-577.
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