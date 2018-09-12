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Скейтбордисты в классических костюмах на показе скандинавского бренда J.Lindeberg весна-лето 2019
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Скейтбордисты в классических костюмах на показе скандинавского бренда J.Lindeberg весна-лето 2019 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Екатерина Данилина
В сентябре скандинавский бренд J.Lindeberg представил новую коллекцию весна-лето 2019. Вдохновением для креативного директора марки — Йенса Вернера — послужил стиль скейтбордистов. Но на подиуме мы не встретили классических, для данного направления, сочетаний — маек и джоггеров.
Вся коллекция напоминает стиль скейтбордиста из высшего общества. С одной стороны — она удобная и практичная, а с другой — оригинальный внешний вид и соседство с классикой делают ее уместной не только для езды на скейте, но и в повседневной жизни. Кроссовки на объемной подошве, пиджаки oversize и плащи на подиуме сочетались с короткими шортами, а мешковатые брюки — с футболками и объемными куртками.
Основатель компании, Йохан Линдеберг, с первой же работой закрепил за собой негласный титул революционера спортивной моды. Изначально марка специализировалась на одежде для гольфа.
Сменив за 12 лет существования несколько креативных директоров, компания J.Lindeberg продолжила позиционировать себя, как бренд спортивной одежды. Однако она так хорошо адаптировалась под жизнь современного мегаполиса, что поклонники марки теперь не только спортсмены, а практически все сегменты покупателей по всему миру, которые ценят высокое качество, функциональность и оригинальный дизайн.
J. LindebergJ. Lindeberg J. Lindeberg J. LindebergJ. Lindeberg J. Lideberg
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